Galatasaray Spor Kulübü’nün Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Beşiktaş’ta danışmanlık hizmeti veren H.B.’ye 6 aylık ev kirasını ve araç temin etmesi için 200 bin euro ödedi. Yaklaşık 7,3 milyon lira ödeme yapan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, söz konusu ev kirasının ödenmemesi ve araç temin edilmemesi üzerine savcılığa giderek H.B.’den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli H.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.B., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.