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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Milli takımlarından davet alan 12 futbolcu antrenmana katılmadı. Arda Turan’ın tedavisine ise devam edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra sahada teknik çalışmaya geçildi. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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