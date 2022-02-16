Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlıktan dönen Muslera, takımdan ayrı çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Güç ve kuvvet egzersizlerinin ardından pozisyon ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı düzelen Fernando Muslera takımdan ayrı, topla saha çalışması yaptı. Işık Kaan Arslan özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına perşembe günü 16.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek. Çalışmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.