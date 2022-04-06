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Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı

Güncel 06.04.2022, 14:33
Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
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ORTAK KARARTeknik ekip ve yönetim, sezon sonuna kadar Feghouli'ye forma verilmemesi kararı aldı. 3.5 milyon euroya yakın maaşı olan Feghouli sezon sonunda serbest kalacak.