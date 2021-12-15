Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncuları ile yaklaşık iki saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Luyindama’nın tedavisine başlandı

Yapılan tetkikleri sonrası tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verilen Sacha Boey, günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dâhilinde geçirdi. Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama’nın tedavisine başlandı. Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi. Sol kasık (adductor) adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Marcao Teixeira’nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.