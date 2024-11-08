Galatasaray, Avrupa’da yoluna yenilgisiz devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 10’a çıkardı.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde kaybetmeyen Cimbom, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan bu süreçte PAOK’u 3-1 ve Elfsborg’u da 4-3 yenerken, RFS ile ise 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile mücadele edecek.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Mertens’in içeriye yaptığı ortayı Tottenham savunması kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza alanı dışı sol çaprazında yaya yakın noktada önünde bulan Yunus Akgün’ün gelişine yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Gray’in orta alandan savunma arkasına gönderdiği uzun topu ceza sahası içi sağ tarafındaki Johnson bekletmeden kale önüne çevirdi. Altıpas içindeki Lankshear, müsait durumdaki vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

25. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Sara, pasını yerden savunma arkasına gönderdi. Ceza alanı içi sol çaprazında meşin yuvarlağın sahibi olan Osimhen’in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunu kaleci Forster çeldi. Donen topa Mertens’in yay içindeki gelişine şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada sol kanattan Yunus Akgün’ün arka direğe ortasında Osimhen tek vuruşta fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.

31. dakikada Tottenham savunmadan çıkmak isterken Icardi’nin baskısı sonucu seken topu kazanan Mertens, bekletmeden ara pasını sol taraftan ceza alanına giren Osimhen’e gönderdi. Bu futbolcunun yerden uzak köşeye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

39. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın noktadaki Barış Alper, pasını gerisindeki Mertens’e verdi. Dries Mertens’in ceza sahasında gönderdiği ortada altıpas önündeki Osimhen, meşin yuvarlak yere inmeden tek vuruşla takımını 2 farklı öne geçiren golü kaydetti. 3-1

50. dakikada Mertens, sağ taraftan kullandığı kornerde topu ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün’e gönderdi. Yunus’un gelişine sert vuruşu savunmadan da sekerek sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

56. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper’in son çizgiye inmeden arka direğe yerden ortasında Osimhen’in altıpas üzerindeki vuruşunu kaleci Forster çizgi üzerinden çıkardı.

61. dakikada Barış Alper’in ceza sahası önü sağ çaprazından sert şutunu kaleci Forster çeldi. Tottenham savunması dönen topa Torreira’nın vurmasına izin vermeden araya girdi.

69. dakikada Porro’nun ceza sahası sağ çaprazından son çizgiye inerek ön direğe ortaladığı meşin yuvarlağı Solanke topukla filelere yolladı. 3-2

76. dakikada orta sahadan çalımlarla ilerleyen Ziyech’in ara pasında ceza sahası içi sol tarafındaki Icardi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden çektiği şut ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli olmadı.



Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabirel Sara (Berkan Kutlu dk. 85), Yunus Akgün (Elias Jelert dk. 80), Dries Mertens (Hakim Ziyech dk. 73), Victor Osimhen (Kerem Demirbay dk. 80), Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk. 85)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Tottenham: Fraser Forster, Pedrp Porro, Radu Draguşin, Ben Davies, Archie Gray, Yves Bissouma, James Maddison (Pape Sarr dk. 66), Lucas Bergvall (Dominic Solanke dk. 66), Brennan Johnson (Rodrigo Bentancur dk. 46), Heung-Min Son (Dejan Kulusevski dk. 46), William Lankshear

Yedekler: Guglielmo Vicario, Brandon Austin, Destiny Udogie, Rodrigo Bentancur, Alfie Dorrington, Dante Cassanova, Callum Olusesi, Luca Williams-Barnett

Teknik Direktör: Ange Postecoglou

Goller: Yunus Akgün (dk. 6), Victor Osimhen (dk. 31 ve 39) (Galatasaray), William Lankshear (dk. 18), Dominic Solanke (dk. 69) (Tottenham)

Kırmızı kart: William Lankshear (dk. 60) (Tottenham)

Sarı kartlar: Mertens, Gabriel Sara, Lucas Torreira (Galatasaray), Radu Draguşin, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur (Tottenham)