Gagavuzya Başkanı İrina Vlah'tan Türkiye'ye mesaj

Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da soysal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'deki "trajik" deprem nedeniyle üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Vlah, "Hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Yaralı olanların acilen iyileşmesi için dua ediyoruz. Gagauz halkı, dualarıyla kardeş Türk halkının yanında." ifadelerine yer verdi.