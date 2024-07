Girişimciliği ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla faaliyet gösteren Fuzul Ventures; son yatırımını, otel işletmeciliğini kolaylaştıran dijital bir platform olan WeBee’ye yaptı. 6 milyon değerlemeye sahip WeBee’ye yatırım yaparak Fuzul Ventures, girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.

Stratejik Ortaklıklarımız ile Şirketlerimizi Daha Dinamik Hâle Getirmeyi Planlıyoruz

Fuzul Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Y. Furkan Akbal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada girişimcilik alanındaki stratejik ortaklıkları güçlendirme vizyonunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Fuzul Ventures olarak Fuzul Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerimizi daha dinamik hâle getirmek adına stratejik ortaklıklar kurduğumuz bir vizyona sahibiz. Holdingimiz bünyesinde otelcilik sektöründe faaliyet gösteren NEW INN Hotel Old Town ile yeni nesil konaklama sektöründeki şirketimiz NEW INN var. Dolayısıyla da WeBee yatırımımızın da bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyebilirim.”

Türkiye Ekonomisine Katkı Sunuyoruz

Türkiye ekonomisine sundukları katkıya da dikkati çeken Furkan Akbal, "Dijital devrimin içerisindeyiz ve bu tür inovatif projelere yapılan yatırımlarla hem şirketimizin dinamizmini artırıyoruz hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Bu bağlamda son yatırımımız olan WeBee gibi potansiyeli yüksek olan projelere destek vermekten dolayı memnuniyet duyduğumuzu ifade etmeliyim." şeklinde konuştu.

Fuzul Ventures’ın Yatırımı, WeBee’nin Global Pazardaki Girişim Başarısına Destek Olacak

WeBee Kurucu Ortakları Tansel Voyvodağolu ve Dr. Özgür Zan ise Fuzul Ventures’ın WeBee’nin global pazardaki girişim başarısına destek olacak yatırımı gerçekleştirmelerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Voyvodaoğlu ve Zan, Fuzul Holding’in NEW INN ve Rubikpara gibi yenilikçi girişimleri ile iş birliği yaparak güçlü bir sinerji oluşturabileceklerine inandıklarını da belirttiler