Barbaros 48 Projesi, İstanbul’un kalbinde, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılayan, lüks ve konforu bir arada sunan bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Proje, geniş yeşil alanları, sosyal donatıları ve merkezi konumuyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal yaptığı açıklamada, “Düsseldorf Nobel Immo Fuarı, projelerimizi uluslararası yatırımcılara tanıtmak için mükemmel bir platform. Barbaros 48 Projemiz ile hem yerli hem de yabancı yatırımcılara benzersiz bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz,” dedi.