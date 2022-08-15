Futbolseverler bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Tottenham arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasında gerilim yaşandı. O anlar dünya gündemine oturdu.

BİRBİRİNE GİRDİLER

2-2 biten maç sonunda teknik direktörler Antonio Conte ve Thomas Tuchel el ele sıkışırken birbirine girdi.

Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly’nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg’ in golü ile eşitliği yakaladı. Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James’in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.

YAŞANAN GERİLİM SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜLER

İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki gerilim sonrası kırmızı kart gördü.