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futbolcu kurt zouma, kedisine uyguladığını şiddeti kabul etti!

Spor 25.05.2022, 10:26
futbolcu kurt zouma, kedisine uyguladığını şiddeti kabul etti!
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Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti.