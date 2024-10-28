Dünya denizlerinde seyreden 200 binden fazla teknesiyle global yatçılık dünyasının en güvenilir markalarından biri hâline gelen Fransız Jeanneau yat üreticisinin, yaklaşık 30 yıldır Jeanneau Yelkenli Türkiye Distribütörlüğü’nü sürdüren Top Leisure’ın hisselerini hâlihazırda Jeanneau Motoryat Türkiye temsilcisi olan Trio Deniz satın aldı. Top Leisure Yönetim Kurulu Başkanı İskender Akbaş’ın emeklilik kararı alması üzerine Jeanneau’nun özel talebiyle Trio Deniz ve Top Leisure arasında sağlanan tam mutabakat sonrası devir anlaşması imzalandı ve Jeanneau'nun hem yelkenli teknelerinin hem de motor yatlarının Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi Trio Deniz oldu.

YATIRIMDA ATAĞA KALKTI

Jeanneau genel merkezinin, büyük önem verdiği Türkiye pazarında yeni dönemde hayata geçireceği atılım stratejisi doğrultusunda desteklediği birleşmeyle, dünyaca bilinen 9 markanın temsilciliğini yürüten Trio Deniz'in Türk yatçılara hizmet verdiği İstanbul, Bodrum ve Göcek ofislerine Top Leisure'ın Marmaris Albatros Marina'daki tesisi de eklendi. Böylece Trio’nun verdiği hizmet alanı daha da genişlerken, Jeanneau yelkenli sahiplerinin de Trio Deniz’den hizmet almasının önü açıldı. Trio Deniz’in 25’inci yılında aldığı yatırım atağı kararı doğrultusunda, temsilcisi olduğu Sanlorenzo, Bluegame, Prestige, Jeanneau, Sacs, Ryck, Hanse, Moody ve Excess'e ilave olarak, Top Leisure'ın da bünyesine katılmasıyla Jeanneau yelkenlinin yanı sıra Nautor Swan'ı da Türk deniz severlere ulaştıracak.

Top Leisure'ın uzun yıllardır Jeanneau yelkenlilerinin Türkiye’de bayrağını başarıyla taşıyan değerli bir marka hâline geldiğini vurgulayan Trio Deniz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Yapılan anlaşma doğrultusunda Top Leisure markasını koruyarak, Top Leisure’ın mevcut ekibi ile çalışmalara devam edeceğiz. Aynı zamanda hem ekibe hem de Top Leisure’ın Marmaris’teki merkez ve İstanbul’daki satış ofislerine yatırım yapacağız. İşin devamlılığını da sağlamış olacağız.” dedi. Böylesine önemli bir markanın hisselerini devralmış olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Murat Bekiroğlu, İskender Akbaş'tan aldıkları bayrağı daha da yukarılara çıkarmak için çalışmalara ve yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Jeanneau Yelkenli Türkiye Distribütörlüğü ile sayısız yelkenliyi deniz severlerle buluşturduklarının kaydeden İskender Akbaş, “Ancak, geldiğimiz noktada emeklilik sürecine girmiş olmamla beraber çok değer verdiğim ekibimle birlikte büyüttüğüm Top Leisure markasını uzun yıllardır tanıştığım, Türk yatçılığına YATED çatısı altında da önemli katkıları olan değerli dostum Murat Bekiroğlu liderliğindeki Trio'ya satma konusunda anlaşmaya vardık. Top Leisure'ı emin ellere teslim etmiş olmanın rahatlığını yaşıyorum. Göz bebeğimiz Top Leisure’ın bu satın almayla çok daha iyi noktalara ulaşacağına yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİMİZ İÇİN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ FIRSAT

Trio Deniz'in Top Leisure’ı stratejik olarak bünyesine katmasını, Jeanneau’nun Türkiye’deki gelişimi için eşi görülmemiş bir fırsat olarak değerlendiren Jeanneau CSO’su Sam Dubois, “Birlikte pazar konumumuzu güçlendirecek ve Jeanneau yelkenlilerinde en iyi deneyimi sunmak için mükemmel hizmet sağlamaya devam edeceğiz. Jeanneau’yu Türkiye’de lider bir konuma getirme sürecinde bugüne kadar yaptığı önemli katkılar için İskender Akbaş’a teşekkürlerimizi sunarız.”