Atilla YILDIZTEKİN

Dünya ticareti genişledikçe, ölçekler büyüdükçe, birim sevkiyatlar küçük ve hızlı olmaya başladığında, farklı taşıma metodları devreye girmekte ve gerek hammaddelerin, gerekse ürünlerin taşımaları zorlaşmaktadır. Özellikle uluslararası taşımacılık çok farklı adreslere yapıldığı için, ihracatçı şirketler tarafından planlanması ve yönetilmesi mümkün olmamaktadır. Taşıma, lojistik maliyetlerin yüzde 40-50’sini oluşturmakta ve doğru yönetimle, doğru optimizasyonlarla bu maliyetler düşürülebilmektedir.

Şirketler, uluslararası taşımalarda ağırlıklı olarak, ürün taşımalarını, hammadde teminlerini karayolu, havayolu ve denizyolu sevkiyatlarını, sınır geçen taşımalarda gümrükleme operasyonlarını ve sigorta hizmetlerini aktif bir acente ağına sahip olan “kapıdan kapıya anahtar teslim nakliye” hizmeti veren firmalarla çalışmaktadırlar.

Bu kuruluşlar uluslararası alanda “Freight Forwarder” olarak isimlendirilmektedir.

10.07.2003 tarihinde kabul edilen 4925 sayılı kanundan sonra “Taşıma İşleri Organizatörleri” olarak tanımlanmaktadır. Forwarder’lar temel olarak bir depodan çıkan ürününün, son teslim noktasına kadar yapılacak sevkiyatı sırasında her türlü operasyonun planlanmasından, yapacak kuruluşlarla bağlantı yapılmasından, hareket halindeki malzemenin takibinden ve bu iş için gereken her türlü dokümanın hazırlanmasından sorumludur.

Forwarder’lar uluslararası ve yurtiçi taşımaları, ihracat-ithalat işlemleri ve gümrükleme hizmetlerinin verilmesini, taşımanın kara, deniz, hava, demiryolu, nehir yolu, boru hattı ve bunların birleşimi olan kombine taşımacılık yoluyla taşınmasını, taşımacıların seçimini, sözleşmelerinin hazırlanmasını, taşıma için gereken belgelerin düzenlenmesini, operasyonun başlatılmasını ve takibini, maliyetlerin planlanmasını ve kontrolünü, sigorta işlemlerinin yapılmasını, tüm oyuncularla dijital bağlantının kurulması ile şeffaf ve online bilgilendirmenin sağlanmasını, alıcı ile ilişkilerin yürütülmesini planlayan, yerine getiren ve sonuçları raporlayan kuruluşlardır. Gönderenin ve alıcının taleplerini nazarı dikkate alan forwarder, ürünün zamanında ulaşmaması veya zarar görmesi gibi konularda, her iki tarafın da muhatap olacağı firmadır.

Forwarder’lar, her türlü problemi önceden tahmin etmeli, önlemeli ve önlemeyen durumlarda çözmekle yükümlüdür. Malın taşınma şartları özel bir durum gerektirebilir, bunu da forwarder’lar ayarlarlar. Malın sevk edilmesi sırasında geçeceği ülkelerde bir sorun ve karışıklık ortamı varsa, bu da yine forwarder’ların takip etmesi gereken bir konudur.

Forwarder’lar, hizmetlerini verirken ortaya çıkan fırsatları da değerlendirmeli, win-win sistemi ile yaratılan artı değeri paylaşmalıdır. Bu ancak yakın takip, yük konsolidasyonu, fırsat yaratılması ile sağlanabilmektedir. Forwarder firmaların kendi uçakları, gemileri, tırları, dağıtım araçları, demiryolu vagonları, filoları bulunmaz.

Ancak piyasadaki her cins taşıma firması ile güçlü ilişkileri ve anlaşmaları olmalıdır. İş kapasitelerinin yüksek olmasından dolayı, herhangi bir yük sahibinin piyasadan alabileceğinden çok daha avantajlı rakamlarla ve koşullarla tüm lojistik süreçleri daha düşük maliyetler ve kontrollü olarak yönetebilirler. Forwarder ile çalışmak işlerimizi son derece kolaylaştıran, riskleri minimize eden, maliyet avantajı yaratan, hataları azaltan bir çalışma şeklidir. İlişkilerin şeffaf, karşılıklı güvene dayalı, ortak çalışma gerektiren bir yöntemdir. Başlangıçta doğru seçim yapılması son derece önemlidir. Ardından rahatça süreci izleme şansını kazanacaksınız.