Ford Trucks, ağır ticari araç segmentindeki öne çıkan modeli F-MAX’in yeni yüzünü, 20 Ekim–17 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği Türkiye turu kapsamında kullanıcılarla buluşturacak. 12 ili kapsayan etkinlik boyunca lojistik ve ağır ticari araç sektörünün temsilcileri ile sürücüler Yeni F-MAX ürün sunumuna katılarak, aracı yakından inceleyip test etme imkânına sahip olacak. Katılımcılar turun her durağında düzenlenecek bilgi yarışmaları, oyunlar ve eğlenceli etkinliklerde çeşitli hediyeler kazanma şansı yakalayacak.
25 Eylül 2025’te Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan Yeni F-MAX, iç ve dış tasarımıyla dikkat çekerken, yüksek verimlilik sunan Ecotorq GEN2 motoru ile öne çıkıyor. Yüzde 11,3’e varan yakıt tasarrufu sağlayan bu yeni motorunun yanı sıra, Yeni F-MAX’in üstün performansı, konfor ve dayanıklılığı uzun yol taşımacılığında standartları bir kez daha yükseltiyor.
Modern tasarım ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Yeni F-MAX’in dikkat çeken yenilikleri arasında Dijital Ayna Sistemi, siyah çerçeveli ön farlar, kişiselleştirilebilir 12” dijital gösterge paneli ve 12.4” multimedya ekranı, kablosuz şarj, elektronik park freni ve anahtarsız çalıştırma gibi özellikler bulunuyor. Güvenlik Kilidi ile ek güvenlik sunan Yeni Ford F-MAX, ayrıca 13 dil destekli Sesli Asistan ve yatak yanındaki dokunmatik kontrol ünitesi gibi özellikleriyle sınıfında öne çıkıyor.
Yeni F-MAX Türkiye Turu Programı
20 Ekim-17 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye turunun durakları şöyle sıralanıyor:
- 20 Ekim 2025: İstanbul Avrupa Yakası, Erdem TIR Parkı
- 21 Ekim 2025: İstanbul Anadolu Yakası, Bi Mola Reşadiye
- 22 Ekim 2025: Kocaeli, Gebze Marmara Nakliyeciler Sitesi
- 23 Ekim 2025: Düzce, Türsan Dinlenme Tesisi
- 24 Ekim 2025: Ankara, Yurt İçi Lojistik Üssü
- 27 Ekim 2025: Artvin, Hopa Esenkıyı Köyü
- 30 Ekim 2025: Mardin, Kızıltepe Bozanlar TIR Parkı
- 3 Kasım 2025: Gaziantep, Nakliyeciler Sitesi
- 5 Kasım 2025: Mersin, Hasan Şeker TIR Garajı
- 7 Kasım 2025: Kayseri, Ambar Nakliyeciler Sitesi
- 11 Kasım 2025: Konya, Kamyon Garajı
- 13 Kasım 2025: İzmir, Işıkkent
- 17 Kasım 2025: Bursa, Karacabey Kooperatifi