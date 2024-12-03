Balık satıcısı Onurcan Köse, "3 ay boyunca palamut sattık. Palamudun sezonu bitti. Artık hamsi zamanı. Hamsi gün geçtikçe irileşiyor. Fiyatı 100 TL'ye düştü. Hamsiler ızgaralık. Tam da vatandaşın aradığı nitelikte. En çok şu an hamsi tercih ediliyor” dedi.

Vatandaşlar ise 1 kilo hamsinin 4 kişilik bir aileyi doyurduğunu, fiyatının ve boyutunun uygun olduğunu ifade ettiler.

Tezgahlarda diğer balık fiyatları ise şöyle:

Mezgit 50 TL, istavrit 80 TL, palamut 150 TL, somon 200 TL, levrek ve çupra 300 TL.