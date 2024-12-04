Dış Kırılganlıklar ve Cari Açıkta Azalma

Fitch Ratings, Türkiye’nin geleneksel ekonomi politikalarını uygulamaya başlamasının dış kırılganlıkları ve cari açığı azalttığını belirtti. Analizde, uluslararası rezervlerde önemli bir iyileşme sağlandığına dikkat çekilerek, Türkiye'nin dış finansmana erişiminin de güçlenmeye devam ettiği ifade edildi.

Enflasyonla Mücadele ve Para Politikası

Kuruluş, enflasyonun hâlâ yüksek ve yapışkan olduğuna işaret ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024-2026 dönemi enflasyon tahminlerine yönelik yukarı yönlü revizyonlara dikkat çekti. Analizde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin sıkı para politikası koşullarını sürdürmesi, enflasyonla mücadelede kritik bir öneme sahip. 2025 yılı itibarıyla, bütçe açığında önemli bir azalma ve rasyonel gelir politikalarının politika tutarlılığını artırması bekleniyor."

2025 Yılı İçin Öngörüler

Fitch, Türkiye ekonomisinin 2025’teki önceliklerini; enflasyonu düşürmek, para politikasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve dış finansmana erişimi daha da güçlendirmek olarak özetledi. Analizde, Türkiye’nin yeniden dengelenme sürecinin bölgedeki diğer ekonomilere de örnek teşkil edebileceği belirtildi.

Piyasalara Güven Artıyor

Türkiye'nin reformlarla birlikte piyasalarda yeniden güven kazandığına işaret eden Fitch, sürdürülebilir büyüme için politika kararlılığının önemini vurguladı. Analiz, enflasyonla mücadelede sürecin kararlılıkla devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye ekonomisindeki bu olumlu sinyaller, uluslararası arenada daha fazla istikrar ve yatırımcı ilgisi yaratma potansiyeline sahip görünüyor. Fitch’in değerlendirmeleri, ekonomik reform sürecine yönelik umutları artırıyor.