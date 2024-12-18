Vinicius Junior Yılın En İyisi

FIFA tarafından yılın en iyi erkek futbolcusu seçilen Vinicius Junior, sergilediği performansla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin büyük beğenisini kazandı. Genç yıldız, toplam 48 puan alarak Manchester City'nin yıldızı Rodri ve Real Madrid'den takım arkadaşı Jude Bellingham'ı geride bıraktı. Bu ödül, Vinicius'un dünya futbolundaki yükselen yıldız konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.

Aitana Bonmati Kadın Futbolunun Zirvesinde

Kadın futbolunda ise yılın en iyi oyuncusu ödülünü Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın yıldız ismi Aitana Bonmati kazandı. Bonmati, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı ve Barcelona ile kazandığı başarılarla ödüle uzandı.

En İyi Teknik Direktörler ve Kaleciler

En iyi teknik direktör ödüllerinde erkeklerde Carlo Ancelotti, kadınlarda ise Emma Hayes zirveye çıktı. Kaleciler kategorisinde, erkeklerde Arjantinli Emiliano Martinez, kadınlarda ise ABD Milli Takımı’ndan Alyssa Naeher ödül kazandı.

Puskas Ödülü Garnacho'nun

2024 yılının en iyi golüne verilen Puskas Ödülü, Manchester United forması giyen genç yıldız Alejandro Garnacho'ya gitti. Garnacho'nun Everton'a attığı muhteşem röveşata golü, futbolseverler tarafından yılın en unutulmaz anlarından biri olarak gösterildi.

Fair-Play ve Taraftar Ödülleri

FIFA Fair-Play ödülüne, saha içindeki centilmenliğiyle dikkat çeken Thiago Maia layık görülürken, en iyi taraftar ödülünü Guilherme Gandra Moura kazandı. Moura’nın, futbolu birleştirici gücüne dair yaptığı etkileyici jestler, taraftarların sevgisini kazandı.

Yılın 11’leri

FIFA, hem erkekler hem de kadınlarda yılın en iyi 11’lerini de açıkladı:

En İyi Kadın 11:

Kaleci: Alyssa Naeher

Savunma: Lucy Bronze, Naomi Girma, Irene Paredes, Ona Batlle

Orta Saha: Portilho, Guijarro, Lindsey Horan, Bonmati

Forvet: Graham Hansen, Salma Paralluelo

En İyi Erkek 11:

Kaleci: Emiliano Martinez

Savunma: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias, William Saliba

Orta Saha: Rodri, Toni Kroos, Jude Bellingham

Forvet: Lamine Yamal, Vinicius Junior, Erling Haaland

Futbolun Büyüsü Sürüyor

2024 yılı, futbolun büyüsünü her zamankinden daha fazla hissettirdiği bir yıl oldu. Hem sahadaki performanslar hem de saha dışındaki hikayeler, futbolun sadece bir spor değil, insanları bir araya getiren evrensel bir tutku olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.