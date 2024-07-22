Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24. şampiyonluk kutlaması için Fethiye'ye getirilen, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası, teleferik ile Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkarıldı. Kupa, Babadağ'da yamaç paraşütü pilotları Naci Paksoy, Onur Karadağ, Uğur Soyuer, Burak Pınar ve Furkan Hatipoğlu'na teslim edildi. Hazırlıkların ardından yamaç paraşütü pilotu Naci Paksoy, yolcusu ve kupayla uçuş yaptı. Uçuş sırasında gökyüzünde diğer paraşütlerle de Galatasaray ve Türk bayrakları dalgalandırıldı. Gökyüzünde Ölüdeniz manzarasında paraşütlerle havalanan pilotlar yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde uçarken, Belcekız Plajı'na Galatasaray marşları eşliğinde güvenli bir iniş yapıldı. Şampiyonluk kupasını Galatasaraylı taraftarlar karşılarlarken büyük bir coşku yaşandı. Sahilde bulunanlar ise kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

