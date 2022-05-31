Festival iptalinden sonra Yılmaz Büyükerşen'in dans ettiği video gündem oldu!

Eskişehir'de yapılması planlanan festivalin iptal edilmesi kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Festival iptalinin ardından Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde dans ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin 15 günlük açık hava etkinliklerine getirdiği yasaklama kararıyla yapılamayan Anadolu Fest, tamamen iptal edilmişti.



Büyükerşen'in görüntüsünü gazeteci Arif Anbar, "Eskişehir'e yakışan budur, Türkiye'ye yakışan budur" ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Anbar'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.