Otomotiv yan sanayisinde büyük soruşturma: Şirketler çalışanlar için anlaştı mı?

Faiz kararı öncesi borsada kritik eşik aşıldı: Gözler 14 bin 800’de

Borsada sosyal medya soruşturması: 9 hisse için 4 kişi gözaltında

Bunlar da ilginizi çekebilir

Katılım finansının duayen ismi Osman Akyüz vefat etti

Horoz Lojistik Uluslararası Operasyonlarını Deneyimli Bir İsimle Güçlendirdi

VakıfBank ve MEXT’ten sanayici ve ihracatçıların yeşil dönüşümüne liderlik edecek iş birliği

TÜRK TELEKOM, COP31’İN ‘KÜRESEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ PARTNERİ’ OLDU

Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, yarın Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Gaziantep’e gidecek. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlığı süren Joao Pedro kadroda bulunmazken, yeni transfer Samet Akaydın kafilede yer aldı.

Fenerbahçe’de, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.