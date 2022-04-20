Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çok konuşuluyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır sahalardan kamera önüne geçti. Altay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "Ben böyleyim" isimli belgesel sosyal medya platformunda yayına girmesiyle birçok kişi tarafından izlendi.

24 yaşındaki kaleci Mentalite Originals'ın çıkardığı belgeselde, hayat hikayesini anlattı. Dört bölümden oluşan belgeselde Altay kendisini nasıl geliştirdiğini ve hayata bakışını anlatıyor.

BELGESELE İLGİ BÜYÜK

Altay Bayındır belgeseli paylaştıktan sonra kısa süre içinde 25 bin izlenme gördü.Tıklanma sayısı artarak devam ediyor. Videonun altında Altay Bayındır için övgü dolu yorumlar yapıldı.