Fenerbahçe, milli araya 3 puanla girdi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko’dan geldi. Oynadığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, bugün de sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 10’a yükseltti.

Haftaya maç fazlasıyla liderlik koltuğunda başlayan Kanarya, milli araya 3 puanla ve moralle girdi.

Ligdeki 4 mücadelede kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu süreçte 3’ünde kalesini gole kapattı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Mert Müldür’ün sağ taraftan ortasında Dusan Tadic’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada Dzeko’nun pasında topu alan Szymanski’nin kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top yandan auta gitti.

12. dakikada Serdar Dursun’un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Efecan’ın sağ taraftan ortasında Makouta’nın penaltı noktasına yakın yerden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

43. dakikada Dzeko’nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

45+1. dakikada Maximin’in sol taraftan çizgiye yakın yerden vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.

64. dakikada Hadergjonaj’un uzun pasında Cordova’nın kaleci Livakovic ile karşı karşıya pozisyondaki aşırtma vuruşunda Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

65. dakikada savunma arkasına atlan uzun pasa hareketlenen Dusan Tadic’in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un üstünden filelerle buluştu. 2-0

67. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ taraftan yerden pasında Dzeko’nun penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

75. dakikada Dusan Tadic’in sol taraftan ortasında arka direkte En Nesyri’nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle top üst direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Oosterwolde’nin sol taraftan ortasında kale önünde müsait pozisyonda En Neysri’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

90+5. dakikada Cenk Tosun'un pasında topla birlikte ceza sahasına giren Mert Hakan'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



Hakemler: Mehmet Türkmen, Kerem Ersoy, Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku (Becao dk. 61), Jayden Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Dusan Tadic (Cenk Tosun dk. 83), Sebastian Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 83), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 61), Edin Dzeko (Youssef En Nesyri dk.73)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Richard Coelho (Bıluthan Bulut dk. 78), Gaius Makouta, Sergio Cordova (Marcos Lopes dk. 74), Efecan Karaca (Nicolas Janvier dk. 73), Yusuf Özdemir (Juan Coelho dk. 73), Serdar Dursun (Bera Çeken dk. 89)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Miguel Lima, Fatih Aksoy, İsmail Zehir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Dusan Tadic (dk. 43 ve 65), Edin Dzeko (dk. 67) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Richard Coelho, Serdar Dursun, Gaius Makouta, Jonas Hadergjonaj (Alanyaspor) Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)