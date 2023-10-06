Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada süratle ceza sahasına giren Oosterwolde’nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kent’in yerden vuruşunda top yandan dışarı gitti.
37. dakikada sol kanattan Zajc’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batshuayi’nin kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Kent’in pasında topla buluşan Crespo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
52. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Zajc’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Takac köşeye giden topu güçlükle çeldi.
54. dakikada ceza yayının gerisinden Kosa’nın şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.
62. dakikada King’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi’nin şutu kaleci Takac’ta kaldı.
70. dakikada Kent ile verkaç yapan King’in ceza yayı üzerinden vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fred’in son çizgiye inerek kale önüne gönderdiği topu King filelerle buluşturdu. 0-2
88. dakikada Oosterwolde’nin hatasında ceza sahası içinde topu kapan Ofori’nin şutu ağlara gitti. 1-2
89. dakikada sağ kanattan Osayi’nin pasında ceza sahası içinde Umut’un şutu kaleci Takac’tan döndü. Dönen topu Szymanski ağlara gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch
Spartak Trnava: Dominik Takac, Sebastian Kosa, Andrej Djuric, Kristian Kostrna, Martin Mikovic (Breznik dk. 87), Jan Bernat (Stefanik dk. 75), Adrian Zeljkovic, Martin Sulek (Ristovski dk. 75), Erik Daniel (Azango dk. 86), Kelvin Ofori, Michal Duris (Paur dk. 87)
Yedekler: Vantruba, Stetina, Prochazka, Pena, Oseni, Bainovic, Ujlaky
Teknik Direktör: Michal Gasparik
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao (Djiku dk. 63), Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan (Szymanski dk. 63), Crespo, Zajc (Fred dk. 63), King (Tadic (dk. 84), Kent, Batshuayi (Umut dk. 84)
Yedekler: Livakovic, Furkan Onur, Yusuf, İsmail, Ferdi, Dzeko
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Ofori (dk. 88) (Spartak Trnava), King (dk. 70 ve 81) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Sebastian Kosa, Jan Bernat (Spartak Trnava), Batshuayi (Fenerbahçe)