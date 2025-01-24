Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 3. beraberliğini aldı

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa ekibi Lyon ile karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmazken taraflar puanları paylaştı.

Organizasyonun ilk maçında Union Saint-Gilloise’i mağlup eden sarı-lacivertliler, sırasıyla Twente ve Manchester United ile berabere kaldı. AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao’ya karşı mağlubiyet alan Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda yendi. Bugün de Lyon’u konuk eden Fenerbahçe, gol bulamazken hanesine 1 puan yazdırdı.

Jose Mourinho’nun öğrencileri puanını 9’a yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nin son maçında 30 Ocak Perşembe günü Midtjylland’a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü’yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku’nun müdahalesiyle kornere gitti.

27. dakikada Cherki’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze’nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

35. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

39. dakikada kaleci Lucas Perri’nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü’nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.

62. dakikada Mikautadze’nin ceza sahası içi sol tarafından ortasında kale önünde Alexandre Lacazette topu kontrol etti. Lacazette'in ilerleyip sol çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Said Benrahma’nın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

66. dakikada Niakhate’nin pasında topu alan Cherki’nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Alexandre Lacazette'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

83. dakikada Allan Saint-Maximin’in sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Edin Dzeko’nun kale önünde vuruşunda kaleci Lucas Perri, meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Simone Sozza, Alberto Tegoni, Giorgio Peretti

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci (Allan Saint-Maximin dk. 69), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 82), Youssef En-Nesyri (Edin Dzeko dk. 72)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Yiğit Emir Ekiz, Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Lyon: Lucas Perri, Sael Kumbedi (Duje Caleta-Car dk. 68), Clinton Mata, Moussa Niakhate, Abner, Said Benrahma, Nemanja Matic, Corentin Tolisso (Jordan Veretout dk. 79), Mathis Cherki, Malick Fofana (Alexandre Lacazette dk. 43), Georges Mikautadze (Ernest Nuamah dk. 79)

Yedekler: Remy Descamps, Lassine Diarra, Warmed Omari, Tanner Tessmann, Enzo Anthony Honore Molebe

Teknik Direktör: Pierre Sage

Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek, Sofyan Amrabat, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Sael Kumbedi, Moussa Niakhate, Alexandre Lacazette, Duje Caleta-Car, Tolisso (Lyon)