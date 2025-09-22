Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ederson’a baskı yaparak topu kazanan Ali Yavuz’un pasında müsait pozisyondaki Hajradinovic’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

3. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan içeri çevirdiği topu Asensio, penaltı noktası üzerinden ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada Kerem’in sol taraftan çizgiye indikten sonra ortasında top kale alanı içerisindeki Talisca’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda defans son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

42. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’nun sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Kasımpaşa oyuncusu Cafu, Skriniar ile orta sahada girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, sarı kartı iptal ederek kırmızı kart ile Cafu’yu oyundan ihraç etti.

64. dakikada Ben Ouanes’in sol taraftan ortasında Hajradinovic’in penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

66. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Gueye’nin topla birlikte ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

72. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu’nun sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği ortada Skriniar’ın sol çaprazdan kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

76. dakikada Mert Müldür’ün sağ taraftan yerden ortasında kale alanı önünde Szymanski’nin sol ayağıyla sert vuruşunda savunmada Owusu, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

90+10. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan En-Nesyri’nin sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bersan Duran, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Adem Arous (Cem Üstündağ dk. 78), Godfried Owusu, Andri Baldursson, Ali Yavuz (Fousseni Diabate dk. 62), Haris Hajradinovic, Cafu, Ben Ouanes (Mamadou Fall dk. 90+3), Pape Gueye

Yedekler: Ali Yanar, Atakan Müjde, Jhon Espinoza, Kubilay Kanatsızkuş, Taylan Utku Aydın, Emre Taşdemir, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Mert Müldür dk. 59), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Bartuğ Elmaz dk. 46), İrfan Can Kahveci (Cenk Tosun dk. 72), Anderson Talisca (Youssef En-Nesyri dk. 59), Marco Asensio (Sebastian Szymanski dk. 72), Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 64) (Kasımpaşa), Marco Asensio (dk. 3) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Cafu (dk. 45) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Ali Yavuz, Claudio Winck, HarisHajradinovic (Kasımpaşa), Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe)