Yerel seçimler sonrası teşekkür ziyaretlerini devam ettiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan 2 günlük ziyaret kapsamında geldiği Manisa'da Yeniden Refah Partisi'nin Manisa'da kazandığı tek ilçe olan Selendi, ardından Demirci, Kula ve Ahmetli ilçelerini ziyaret ettikten sonra Manisa'nın merkez ilçelerinden Şehzadeler'de esnaf ziyareti yaparak partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

İkindi namazını tarihi Hatuniye Camii'nde kıldıktan sonra Kuyumcular Çarşısı ve Mustafa Kemal Paşa Caddesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Erbakan, parti binası önünde partililerin ‘Mücahit Erbakan' sloganlarıyla karşılandı. Programa Şehzadeler'in CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay da katıldı. Yapılan duanın ardından açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Serhat Orhan partilerini Manisa'da daha da güçlendirmek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin hem üye sayılarını hem de aldığı oyları hızla artırdığını belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Dün ve bugün biraz evvel il başkanımızın da ifade ettiği gibi Manisa'nın ilçelerinde halkımızla buluşma programlarını gerçekleştiriyoruz. Selendi'de, Demirci'de Kula'da Ahmetli'de halkımızla esnafımızla buluşup bugün Manisa merkezde de biraz evvel yine esnafımızla buluştuk. Bütün buluşmalarımız açık bir gerçeği ortaya koyuyor halkımız değişim istiyor, kurtuluş istiyor. Bu kurtuluşun adresi olarak da Milli Görüşü de Yeniden Refah Partimizde görüyor. 31 Mart seçimlerinin hemen öncesinde başlayan çok hızlı bir yükseliş trendi Yeniden Refah Partimiz için seçimlerden sonra ivmesi artarak devam ediyor. Halkımızın ilgisinden teveccühünden dolayı esnafımızı ziyaret etmekte sokaklarda yürümekte zorlanıyoruz. Ziyaret için girdiğimiz yerlerde büyük ilgi nedeniyle çıkmakta zorlanıyoruz. Bu gerçeği teyit eden bir diğer husus da üye sayımızın seçimden sonra da seçim öncesinde olduğu gibi de katlanarak artıyor oluşu. Bugün 550 bin seviyesine geldik yılbaşına kadar 1 milyon hedefimize ulaşmak üzere 81 ilde teşkilatlarımız canla başla koşuyor. Sahada gördüğümüz gerçek Manisa'da da tüm Türkiye'de de karşı karşıya kaldığımız heyecan dalgası bizim en kısa zamanda 1 milyon üye hedefine ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.



“Millet Milli Görüş'e özlem duyuyor”

Milletin Milli Görüş'e özlem duyduğunu kaydeden Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Milletimizin teveccühü, teşkilatlarımızın gayreti ve Allah gani gani rahmet eylesin merhum Erbakan Hocamızın ve davamızın bereketi. Millet neden Milli Görüş'e özlem duyuyor. Rahmetli Erbakan Hocamızın 42 senelik mücadelesinde bu millete en büyük hizmetleri yapmasından dolayı. En son 1996-1997 yılları arasında Başbakan olarak bu milletin alım gücünü, refah seviyesini cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şekilde artırdı. Bu efsane hizmetleri yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı, 1976-1977 tarihlerinde Türkiye'nin en büyük ağır sanayi ve kalkınma hamlesi, 1996-1997'de işçiye, emekliye, köylüye en yüksek maaş zamlarının verilmesi. 1989-1994 arasında iktidar partisi başka partiden olmasına rağmen Refah Partili Milli Görüş belediyelerinin tarih yazması, destan yazması. Bütün bunlar merhum Erbakan Hocamız zamanında yapıldı. İşte atılan bu tohumlar, o dönemdeki hizmetler bugün milletimizin yeniden Milli Görüş'e kavuşmak istemesine yol açıyor. Projelerimiz hazır, Kaynak paketlerimiz hazır, kalkınma için bütün dokümanlarımız, hesaplarımız uzmanlarımız tarafından hazırlanmış durumda. Milli Kaynak Paketleri kitabımız. Bir senede zam yapmadan, borçlanmadan 150 milyar dolar nasıl kaynak bulunacak bu kitapta bunu ortaya koyduk. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımız. Türkiye'nin dört bir köşesinde 81 ilimizde, istihdama, katma değere yönelik hangi projelerimizi ortaya koyacağız bunların hepsi hazır. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır, kadrolarımız hazır. İnşallah geleceğiz ve 54. Hükümet döneminde olduğu gibi yine adil bir ekonomik sistemle, borç, faiz, sıcak para ekonomisi yerine, üretme dayalı bir ekonomi modeli ile, önce, imtiyazlılar, önce akrabalar, önce yandaşlar değil, önce ezilenler, önce dar gelirliler diyen bir anlayışla inşallah bu milleti yeniden ayağa kaldıracağız ve bu milletin yüzünü güldüreceğiz.”

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak parti binasında incelemelerde bulunuldu.