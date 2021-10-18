banner363

banner453

banner454

banner420

FASHION WEEK ISTANBUL BİR SEZONU DAHA GERİDE BIRAKTI!

Güncel 18.10.2021, 10:17
FASHION WEEK ISTANBUL BİR SEZONU DAHA GERİDE BIRAKTI!
1/31

Türk moda profesyonellerini dünya ile buluşturan, dijital olarak gerçekleşen Fashion Week Istanbul bir sezonu daha geride bıraktı. Moda haftasının son gününde sergilenen defileler izleyicilerin beğenisini kazandı.