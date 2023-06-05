Tümay MERCAN

Farklılaşmak diğerlerinden, muadillerden ayrılmak demek. Kurumların, işlerin, işletmelerin pek çoğu fark edilmek ve beraberinde farklılaşmak arayışında. Farklılaşmak birçok konuda veya tek bir konuda olabilir. Ürün, hizmet, kalite, personel, dağıtım kanalı, imaj, konum, strateji, pazar gibi konularda hepsinde veya tek olarak farklılaşmak mümkün. Farklılaşma ve fark edilmeyi tavuk- yumurta hikâyesi gibi görürüm.

Fark edilince mi farklılaşılır, farklılaşınca mı fark edilir? Bazı yazarlar farklılaşmanın bir gereklilik olmadığını söyleseler de farklılaşmak önemlidir. Farklılaşma, fark edilme konusunda çalışmalar yaptığımız kurumlara sorduğumuz bazı sorular var.

Kurumlarla birlikte değerlendirerek, farklılaşma / fark edilmede doğru stratejileri oluşturuyoruz. Bir kurum, aşağıda bazı örneklerini verdiğim soruları kendi başına cevaplandırıp danışmanlık / destek olmadan farklılaşabilir mi? Karanlıkta siyah elbise giymek gibidir bu. Bırakın sizi başkası farklılaştırsın. Siz zaten kendiniz farklılaşabilecek olsaydınız bu zamana kadar kaynaklarınızla yapardınız. Dışarıdan bir göz daima iyidir.

Farklılaşmak için farklı fikirlere ihtiyaç olduğunu unutmayın. Farklılaşalım Ama Nasıl?

Farklılaşmak için kendinize sormanız gereken sorular var; -Farklılaşmalı mıyım? -Neden? -Kuruluş amacım nedir? -Kurum / işletme olarak var olma sebebim / felsefem nedir? -Müşterinin hangi ihtiyacını ne kadar karşılıyorum? -Müşteri benden / üründen / hizmetten ne kadar memnun? -Sektörümün gidişatı çeşitli açılardan nasıl, beni nasıl bir gelecek bekliyor? -Farklılaşabileceğim durum / ortam / yön / Pazar / üstün yanım nedir? -Rakiplerde olan bende olmayan nedir? gibi sorular ve doğru SWOT analizi ile farklılaşma konusunda düşünce ve adımları atmakta fayda var.

Bu sorular ne zor, ne de cevaplaması imkânsız. İçten ve samimi cevap verebilen kurumlara yardımcı olabiliyoruz. Amaç yerli ve milli gelişim. Herkesin Gittiği Yoldan Gitmemek Farklılaşmak çok da zor değil.

Sektörünüzde, ürünlerinizde, sattıklarınızda, hizmetinize oluşturacağınız küçük değişikliklerde yeterli olabilir. Konsept de değiştirebilirsiniz. Örneğin bir otel yapacaksanız kum, deniz, güneş oteli yerine sporcu oteli yapmak ya da ürününüzü fiziki olarak şeklini değiştirmek, hatta logonuzu değiştirmek gibi. Bu konuda birçok pazarlama örneği vermek mümkün. Kurumsal kimlik ve marka çalışmaları farklı boyutlarda olmak üzere elbette işin içinde.

Farklılık yaratmak / farklı olmak için abuk sabuk işler yapmaya, isminizi akıllarda yanlış bırakacak çalışmalara hatta çok zorlanmaya gerek yok. Biraz düşünce ve gayret çoğu kez maliyeti artırmadan, işleri karmaşık ve riskli hale getirmeden farklılaşmaya yetiyor. Önemli olan sizin elinizdeki kaynaklar, sektörünüz, teknoloji, bunların değerlendirilmesi, değişik bir yoldan gidilmesi. Müşteriyi şaşırtmak, heyecanlandırmak, düşündürmek, gülümsetmek, pozitif duygular hissettirmek.

Yoğun şehir ortamında insanlara insan olduğunu, insani duyguları hatırlatmak. Hizmet veya ürün hiç fark etmez. Yemek de satsanız, nalbur ürünü veya eczane de olsanız fark etmez. Farklılaşmak gerekli, keyifli, kaçınılmaz.

Sözün özü; Farklı olan fark edilir. Sizin kurum, işletme olarak farkınız / farklılığınız nedir veya ne olmalıdır, birlikte bulalım.