Fantastik Canavarlar Sevenlere "Dumbledore'un Sırları" Fragmanı Yayınlandı!

Hayranların heyecanla beklediği üçüncü Fantastic Beasts macerası olan The Secrets of Dumbledore (Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırlarını) filminin ilk uzun fragmanı yayınlandı.

2 dakika 17 saniyelik fragman, Harry Potter ile Fantastik Canavarlar’ın da içinde bulunduğu eski filmlerden görüntüler, hayranların Harry Potter’a olan ilgisi, Lanetli Çocuk ve resimli kitaplar da dahil olmak üzere birçok görüntüye yer veriyor. Aynı zamanda videonun sonunda kısa da olsa The Secrets of Dumbledore filminden bazı görüntüler içeriyor.

J.K. Rowling, üçüncü macerası olan Dumbledore’un Sırları filminde tüm Harry Potter filmlerinin senaristliğini gerçekleştiren Steve Kloves ile birlikte hazırladı. İlk iki filmin senaryosunda yalnız çalışan Rowling’in ne yazık ki bu konuda eksik kaldığı gelen olumsuz eleştiriler almasına neden olmuştu. Fantastik Canavarlar serisinin 3. Filmi olan Dumbledore’un Sırları 15 Nisan 2022’de beyaz perdede olacağını hatırlatalım.