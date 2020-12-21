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Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı

Güncel 21.12.2020, 10:21
Fakirin eti çıntar için ormana akım başladı
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Asiye Ongun; “Günde 30 kilo, bazen 10, 15 kilo kasalarca topladığımız olur”