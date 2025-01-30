Fed’in faiz indirmek için acele etmeyeceğiz mesajı verdiği FOMC toplantısı sonrası hisse senedi ve tahvilde sınırlı satış görüldü. Ancak bu sabah vadeli piyasalardaki yükseliş, ve Asya borsalarındaki sakin seyir, Fed kaynaklı bir korku olmadığını gösteriyor.

Kapanış sonrası gelen dördüncü çeyrek finansallarında Microsoft beklentileri yenerken, Tesla hayal kırıklığına yolaçtı. Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını söyleyerek "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı." Dedi Fed'in banka yönetmeliği konusunda "çok kötü" iş yaptığı söyleyerek resmen savaş ilan etti FED başkanı Powell’ın bankaların "riskleri anladıkları ve yönetebildikleri sürece kripto müşterilerine mükemmel bir şekilde hizmet verebileceklerini" söyleyerek Kongre'den "kripto etrafında daha büyük bir düzenleyici mekanizma"nın "çok yapıcı" olacağını ifade etmesi Bitcoin’i 105 bin dolara dayandırdı. Yurtdışında bugün ECB faiz kararı öne çıkarken; veri tarafında ABD’de ve Euro Bölgesi’nde dördüncü çeyrek öncü büyüme rakamları, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile bekleyen konut satış verileri izlenecek.

EKONOMİYE GÜVEN NASIL ZİRVE YAPTI?

Powell’ın konuşmasında ekonomi cephesinde sürpriz yok. Para politikasının iyi bir konumda olduğu, faiz indirmek için acele etmeyecekleri mesajı tekrarlandı. Yeni dönemde uygulanacak politikaların sonuçlarını görmek için zamana ihtiyaç olduğunun açıkça söylenmesi günün sürprizi JP Morgan’ın Türkiye hisselerinde ağırlık artırılmasını önerdiği raporu piyasayı 10 bin 100 puanın üzerinde tutuyor. Fitch’in, yarın akşam açıklanması beklenen olası Türkiye değerlendirmesi öncesinde, "Büyük Türk bankaları ülke notuna ve faaliyet ortamına duyarlı" değerlendirmesinde bulunması üzerine Bankalar 0.44 ekside seyrediyor.. Diğer sektörlerde sınırlı toparlanma var. Özel hastanelerle ilgili yeni düzenlemeler nedeniyle Medikal Park sınırlı negatif tepki verebilir.Bugün Akbank ve Anadolu Sigorta sonuçları izlenecek. Akbank ve Anadolu Sigorta’da tahminler iyimser. Ekonomiye olan güven zirvede.. Ocak ayında 99.7 ile rekor düzeyde.. Tüketici güven endeksi 81.0, reel kesin imalat sanayii güven endeksi 102.6, hizmet sektörü güven endeksi 116.5, perkakende sektörü güven endeksi 114.5, inşaat sektörü güven endeksi 91.7 oldu.Gıda, holdingler, otomotiv, çimento ve teknoloji sektörleri gözde.

1 ŞUBAT’TA VERGİ DEPREMİ VAR

Fed, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Böylece arka arkaya üç faiz indiriminin ardından ara verilmiş oldu. Karar oybirliğiyle alındı. Açıklamada işgücü piyasasının hala güçlü olduğu ve enflasyonun biraz yüksek kaldığı belirtilirken önceki açıklamalarda yer alan enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlediği ifadesi bu toplantı sonrasında yer almadı.. Yani FED enflasyonun 1 şubat’ta yürürlüğe girecek olan ithal ürünlere vergi uygulamasıyla yükseleceğini öngörüyor. ABD borsaları Powell’ın açıklamaları sonrasında kayıpların bir kısmını telafi etti. Ancak ana endeksler %0,3 - %0,5 arasında değer kaybetti. Karar sonrası %4,58 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizi de Powell’ın açıklamaları sonrası geri çekildi ve bu sabah %4,53 civarında. Saat 14’te ise para politikası kurulu Toplantı özeti yayınlanacak. Merkez Bankasının KKM çözülmelerinden aldığı dövizlerle rezervleri tarihi zirvede. Dolar 35.80 TL seviyesinde. Euro 37.37 TL’de.

AVRUPA’DA FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM

FED yılın ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiği yönündeki açıklamalar faiz indirimlerinde ihtiyatlı yol izlenmeye devam edileceğinin sinyallerini verdi. Faiz kararı ve yapılan açıklamaların ardından Dolar endeksi 107.87 düzeyinde. Fed’in aksine bugün ECB’den 25 puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Faiz kararı 16.15’te iken, 16.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları var.. Toplantıdan yüksek oynaklık yolaçacak bir karar veya yönlendirme beklenmiyor. ECB faiz kararı öncesi 1,0422 seviyesinde işlem gören paritede 1,0425 seviyesinin üzerindeki bir kalıcılıkta 1,05 seviyesi hedef olabilir. Olası kar satışlarında ise 1,0380 ardından 1,0350 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

ALTIN İTHALATINA DA VERGİ GELECEK Mİ?

ABD'ye yapılan büyük sevkiyatların ardından Londra altın piyasasının merkez bankasındaki rezerv altını borç almak için sıraya girdiği iddia edildi. Vadeli piyasalarda işlem yapan bir çok kurumsal yatırımcının, Trump’ın gümrük vergilerinin altın ithalatını da kapsamasından korktuğu için hedge olarak İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan stoklarını ABD’ye naklettiği söyleniyor. Fed toplantısının ardından hafif oynaklık sergileyen Ons Altın şu anda 2772 dolardan işlem görüyor. Fed Başkanı Powell, güçlü ABD ekonomisi ve Trump’ın politikaları ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerindeki belirsizliklere dayanarak, faiz oranlarını yakın gelecekte sabit tutacaklarını ifade etti. Piyasa beklentilerine paralel açıklanan faiz kararı ve faiz patikasına ilişkin yeni bir sinyal verilmemesi piyasalar açısından katalizör etkisi meydana getirmedi. Ancak . bugün ABD’de açıklanacak 4 ncü çeyrek büyüme verisi oynaklığı bir miktar artabilir. Ons Altın’da teknik seviyelere bakıldığında, 2760 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2790 seviyesi hedef olabilir. Aksi durumunda 2735 destek konumunda. Altında yön yukarıda. 3180 – 3190 liradaki gram altın 3200 lirayı aşabilir.