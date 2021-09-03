VİP Transport İşletme Müdürü Vedat Tutu: “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile çalışıyoruz”

1998 yılında 20 kişilik bir ekiple İstoç’ta mütevazi bir ofiste faaliyetlerine başlayan VİP Transport, bugün 250 kişilik deneyimli ekibiyle, İstanbul’un lojistik üssü Hadımköy’de 20 bin metrekarelik tesisinde ihracat, lojistik ve depolama hizmetleri sunmaya devam ediyor. VİP Transport İşletme Müdürü Vedat Tutu, lojistik sektöründe verdikleri hizmetleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Lojistik sektöründe 2021 yılının ilk yarısında sergilediğiniz performansı ve yaptığınız yatırımları anlatır mısınız? Yatırım, filo ve pazar payı anlamında ulaştığınız büyüklükten bahseder misiniz?

Kısaca VİP’i tanıtarak başlamak istiyorum. Ticari hayatına 1998 yılında 20 kişilik bir ekiple İstoç’ta mütevazi bir ofiste başlayan VİP Transport, bugün 250 kişilik deneyimli ekibiyle, İstanbul’un lojistik üssü Hadımköy’de 20 bin metrekarelik tesisinde ihracat, lojistik ve depolama hizmeti sunuyor. Sahip olduğu İSO Kalite Belgeleri (9001-14001- 45001-27001-10002), YYS ve İzinli Gönderici sertifikaları ile hizmetlerinde ‘yaptığını yazan/yazdığını yapan’ olarak biliniyor. VİP Transport’ta sürpriz olmaz. ‘Yapamayacağını söylemez, söylediğini mutlaka yapar’ ilkesi ile müşterilerine hizmet veriyor.

VİP Uluslararası Taşımacılık olarak, ‘yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ ile çalıştığımızdan başarımızı sürdürmek için pandemi dönemi olan 2020 yılı ve bugüne kadar hiçbir maliyet ve fedakarlıktan kaçınmadan aldığımız, taşıdığımız yüklerimizi zamanında teslim ettik. 2021 yılı 6. ay itibariyle filomuzda eskiyen araçları elden çıkartmak ve filomuza yeni araçları katmak için 60 çekici ve 60 yarı römork semi treyler için yatırım kararı alındı ve siparişler verildi. Çevre dostu çekiciler ve çift kat, tren yüklemeli yarı römork treylerlerimizi yıl sonu itibarı ile teslim almaya başlayacağız. Bu şekilde hem filomuz gençleşmiş hem de yüzde 25 büyümüş olacak. Yaşamış olduğumuz yoğun ve sıkıntılı pandemiye rağmen ve döviz kuru artışı ithalatı yavaşlatmış olsa da, 2021 Haziran itibariyle işlerimizde artış oldu ve artarak devam ediyor. Filomuza yeni araçlar eklenirken, personel kadromuza da lojistik mezunu veya dil bilen yeni arkadaşlarımızı kattık, ayrıca portföyümüze yeni müşterilerimizi de ekleyerek büyümeye devam ediyoruz.

“İHRACAT TAŞIMALARIMIZIN YÜZDE 95’İ PARSİYEL”

Vip Transport olarak, komple ve parsiyel taşımacılığa yönelik sunduğunuz çözümler, toplam lojistik hizmetleriniz içinde ne kadarlık yere sahip? Komple ve parsiyel taşımacılıkta hangi kriterlere önem veriyorsunuz?

Vip Uluslararası Taşımacılık olarak ihracat taşımalarımızın yüzde 95’i parsiyel, kalanını ise mevcut müşterilerimizin komple yüklerini taşıma olarak gerçekleştiriyoruz. İthalat taşımalarımız komple ve parsiyel olarak yarı yarıya.

“TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA TİCARETİN GÜVENİLİR ELÇİSİYİZ”

Vip Transport’un komple ve parsiyel taşımacılıkta sahip olduğu lojistik ağ hangi ülkeleri kapsıyor, hangi güzergahları kullanıyorsunuz?

Lojistik sektörünün genç ve başarılı oyuncularından biri olan VİP Uluslararası Taşımacılık, Türkiye-Fransa-Türkiye arasında ticaretin güvenilir elçisi. Sadece bir hatta ama ‘yüzde 100 performans ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ ile çalışıyor.

“KRİZDE SÜRECİ SORUNSUZ YÜRÜTTÜK”

Lojistik sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Pandemi, sektörü ve firmanızı nasıl etkiledi?

Firmamızın sahibi Sayın Ali Sait Ünlü bey Fransa’da ikamet ettiği için, koronavirüs salgını dünyada patlak verdiğinde yüksek öngörüsü sayesinde ihracat yüklü sefere çıkacak araçlarımızı komple şoförlü bir şekilde Yalova/Sete Ro-Ro hattından gemiye bindirdik ve uçaklara yasaklar gelmeden sürücülerimizin de 3’te 1’ini uçurup Sete’ye gönderdik. Bu şekilde Fransa’ya sefere giden sürücülerimiz yükledikleri araçları Sete’den gemiye verip, Türkiye’den giden diğer aracı alarak devam ettiler. Vize konusunda sağlanan kolaylık sayesinde ülke geneli krizde biz süreci sorunsuz çözmüş olduk. Dünyada hızla boşalan rafların tekrar doldurulacağını bilerek hazır olduğumuzdan Mayıs 2021 itibariyle artan taşımalarımızı eksiksiz yerine getiriyoruz.

2021 yılının ikinci yarısına yönelik hedefleriniz ve yatırım planlarınız nelerdir? Hangi yatırımlarla ve hizmetlerle sektörde ön planda yer alabilmeyi hedefliyorsunuz?

Teknolojiye yatırıma devam ederken, anlaşması yapılmış olan 60 çekici + 60 yarı römork teslim sürecini bekliyoruz. Firmamızın merkez üssü Hadımköy’de bulunan teknolojik yatırımlarımızı asla hafife almadık. Tesislerimizde kesintisiz internet ve yüksek güçlü jeneratörlerimiz sayesinde tüm bilgilerimize her zaman ulaşılıyor, eksiksiz takip ve bilgi akışı sürdürülüyor. Kullanmakta oluğumuz yazılım programı ve Araç Takip Sistemi son derece hassas ve istenileni veriyor. 7/24 kesintisiz takip ve eksiksiz hizmeti ile müşterilerimiz emrinde olduğumuzu bilirler. Firma içinden ve dışarıdan eğitmenlerle gerek sürücülerimizi gerek personelimizi sürekli bilinçlendirme eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Eğitimlere katılım sertifikalı. Kalite eğitimleri, tehlikeli madde eğitimleri, CMR ve sigorta eğitimleri, takograf eğitimleri, iş ve yük güvenliği eğitimleri, YYS eğitimleri, ilkyardım eğitimleri, yangın tatbikatı gibi farkındalık eğitimleri veriliyor.

Son olarak özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Tüm dünya ile birlikte, lojistik sektörünün pandemi sebebi ile çok önemli olduğunu ve ne iş yaparsanız yapın, lojistik olmadan yapılamayacağını öğrenmiş olduk. Lojistik sektörü de yeni dünya düzenine uyacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizler de kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. Gelecekte insansız araçtan, insansız depolamalara kadar her şey yeni dünya düzenine uymak zorunda. VİP Taşımacılık bu yola çıkarken, ‘tek hatta yüzde 100 müşteri memnuniyeti’ ile çıktı ve bunu sağladı. Güven bir kere kurulur, bunu sürdürdüğünüz müddetçe varsınız ve dürüstsünüz. Biz dürüstçe varız.