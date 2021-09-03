'Tüm Avrupa’ya taşımacılık yapıyoruz'

ÇOBANTUR BOLTAS, komple ve parsiyel taşımalar ile tüm Avrupa ülkelerine taşımacılık hizmeti veriyor. İhracat taşımalarının yüzde 65’ini komple, yüzde 35’ini de parsiyel olarak gerçekleştiren ÇOBANTUR BOLTAS’ın ithalat taşımalarındaki oranları ise yüzde 95 parsiyel, yüzde 5 komple. ÇOBANTUR BOLTAS Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Cumhur Erzurumluoğlu, lojistik sektöründe verdikleri hizmetleri ve yatırım planlarını Ekovitrin’e anlattı.

Lojistik sektöründe 2021 yılının ilk yarısında sergilediğiniz performansı ve yaptığınız yatırımları anlatır mısınız? Yatırım, filo ve pazar payı anlamında ulaştığınız büyüklükten bahseder misiniz?

ÇOBANTUR BOLTAS olarak 2020 yılı sonunda, pandemiye rağmen yeni bir yatırım projesi içine girdik. Filomuzu yenilemek adına, eski dorselerimizi elden çıkararak, iki kat artışla yeni dorseler almak üzere anlaşma yaptık. Yeni dorselerimizin yüzde 80’ini teslim aldık. Böylece filomuzu hem gençleştirmiş hem de genişletmiş olduk. Bununla birlikte gabari dışı taşımalarımızdaki etkinliğimizi daha da artırmak adına bu alandaki yatırımlarımıza hız verdik ve low-bedlerimizi yeniledik. Bu low-bedler aynı zamanda özel tasarım olduğu için swap body ve konteyner taşımamıza da imkan tanıyor. Erenköy ve Dilovası’ndaki depolarımızı modernize ettik. Ayrıca Orhanlı’da 5 bin metrekare gümrüklü antrepomuzu devreye aldık. İzmir’deki gümrüklü ve serbest depomuzun kapasitesini 5 bin metrekareye çıkarttık. Bin 200 metrekarelik serbest ihracat depomuzu da hayata geçirdik. 2021’in ilk 6 ayında operasyonlarımızda yüzde 24’lük bir artış var. Kurda yaşanan hareketlilik ithalatta birtakım yavaşlamalara sebebiyet verse de ihracat operasyonlarımız artarak devam ediyor. Pazar payımızı artırırken mevcut müşterilerimiz arasına yenilerini de ekledik. Denizyolunda yaşanan konteyner krizi karayolu ve intermodal hattında artışlara neden oldu. 2021’in son çeyreğinde ihracatın yine bu şekilde devam edeceğini, ithalatın da bir nebze artabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl Balkan ülkelerine karayolu ile parsiyel ve komple taşımalar gerçekleştirmeye başlayacağız. Bu süreçte insan odaklı yatırımlar da yaptık. İnsan kaynağımızı daima dinamik tutmaya özen gösteriyoruz.

“SÜRÜCÜLERİMİZİN YÜZDE 95’İ ADR BELGESİNE SAHİP”

ÇOBANTUR BOLTAS olarak komple ve parsiyel taşımacılığa yönelik sunduğunuz çözümler, toplam lojistik hizmetleriniz içinde ne kadarlık yere sahip? Komple ve parsiyel taşımacılıkta hangi kriterlere önem veriyorsunuz?

İhracat taşımalarımızın yüzde 65’i komple, yüzde 35’i parsiyel olarak gerçekleşirken; ithalatta taşımalarımızın yüzde 95’i parsiyel, yüzde 5’i komple oluyor. İthalat taşımalarımızın ağırlığı, yüzde 55- 60 oranında, yanıcı ve kimyevi ürünlerden oluşuyor. Filomuz ADR mevzuatlarına göre şekillenmiş olup, sürücülerimizin yüzde 95’i de ADR belgesine sahip. Hizmetlerimizin tamamında en önemli kriterlerimiz müşteri memnuniyeti, yükün güvenliği ve zamanında teslimat. Sunduğumuz hizmetlerde kaliteyi sürekli hale getirebilmek amacıyla tüm operasyon süreçlerini en ince ayrıntısına kadar kontrol altında tutuyoruz.

ÇOBANTUR BOLTAS’ın komple ve parsiyel taşımacılıkta sahip olduğu lojistik ağ hangi ülkeleri kapsıyor, hangi güzergahları kullanıyorsunuz?

ÇOBANTUR BOLTAS olarak komple ve parsiyel taşımalar ile tüm Avrupa ülkelerine taşımalar gerçekleştirebiliyoruz. Türk Alman lojistik ağı olmamızın ortaya çıkardığı en güçlü özelliklerimizden biri de bu.

Lojistik sektörüne baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Koronavirüs sektörü ve firmanızı nasıl etkiledi?

Salgının ilk çıktığı aylarda her sektörde bir miktar olumsuz etkilenme söz konusuydu. Özellikle Avrupa tarafında ciddi bir kriz yaşandı. Sınır geçişlerinin kapatılması sebebiyle karayolunda ciddi sorunlar yaşandığını gördük. 2020 yılının Nisan ayı sonuna doğru sürücülere gerekli vize kolaylığı sağlandı ve kriz bir şekilde aşıldı. Pandeminin özellikle ilk başlarda lojistiği engelleyeceği düşünülürken geçen yılın Mayıs ayından itibaren lojistik sektörü ciddi bir ivme kazandı. Bazı ülkelerin engelleyici tavırlarından dolayı hala bazı sorunlar yaşandığını görüyoruz. Bunların da ilerleyen süreçte ülkelerin ikili görüşmeleriyle aşılacağını düşünüyoruz.

2021 yılının ikinci yarısına yönelik hedefleriniz ve yatırım planlarınız nelerdir? Hangi yatırımlarla ve hizmetlerle sektörde ön planda yer alabilmeyi hedefliyorsunuz?

2012’den bu yana intermodal taşıma operasyonları gerçekleştiriyoruz. Avrupa intermodal operasyonlarımızı Ro-Ro ile Trieste’ye ulaştırıyor, devamında tren ya da karayolu ile devam ederek tamamlıyoruz. Bu yıl DFDS ile yaptığımız işbirliği neticesinde Nürnberg’den haftada iki gün Nürnberg-Trieste tren seferleri yapmaya başladık. Bu hattı geliştirmek istiyoruz. Ayrıca Halkalı’dan Duisburg’a taşımalar gerçekleştiriyoruz. 2022’de bu hattımızı daha aktif hale getireceğiz.