SONBAHARA GİRERKEN FED RÜZGARLARI!

Ağustos ayındaki yazımda, piyasalarda Fed belirsizliği ve BIST 100 endeksinin yeni hikaye arayışı içerisinde olduğuna değinmiştim. Bir aylık sürece baktığımda değişen bir durumun olmadığını ve hala aynı başlıkları konuştuğumuzu gözlemliyorum. Fed’in varlık alım programı konusunda net zamanlaması hala belirsizliğini koruyor. En son Temmuz ayında yapılan Fed toplantısı tutanaklarında, komite içerisinde görüş ayrılıkları görülse bile komitenin çoğunluğu, yılın kalanında varlık alım hızının azaltılmasından yana. Bu ihtimali piyasa fiyatlara yansıttığı için ABD endekslerinde satışlar, dolar endeksinde yukarı yönlü eğim görüldü. Ben yazıyı kaleme aldığımda, 26- 28 Ağustos tarihlerinde yapılması beklenen Jackson Hole toplantısı daha yapılmadı. Merakla beklenen Fed Başkanı Powell’ın bu toplantıdaki konuşması daha gerçekleşmedi.

Piyasa Jackson Hole veya 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Fed toplantısından bir sinyal bekliyor. Ancak benim görüşüm, Jackson Hole toplantısında Fed Başkanının yine piyasadaki sert hareketlerin önüne geçmek için güvercin tonunu koruması yönünde. Beklenen tahvil alım programına dair net mesajlar gelmeyebilir. Temmuz ayı toplantısından sonra Fed, bu süreçte tek enflasyon ve tek istihdam verilerini gördü, Ağustos ayı verilerinin de Temmuz ayına paralel hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi, belki Eylül ayı Fed toplantısının diline yansıyabilir. Bu nedenle tek bir veriyle net sinyal vermeyeceklerini düşündüğüm için Jackson Hole toplantısında varlık alım konusundaki belirsizliğin devam etmesini bekliyorum. İstihdam piyasasına dair olumlu yorumları belki bu konudaki beklentileri daha güçlendirip bir yorumda bulunmamızı sağlar. Yine de önemli bir konuşma olacak sonuçta kritik günlerdeyiz ve gözler her zaman olduğu gibi Fed’de. Bu açıdan bakıldığında, para politikası ve ABD ekonomisine dair her söylemi piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir.

İlk paragrafı Fed ile sonlandıracak olursam, Eylül ayında yine Fed’i konuşup fiyatlamaya devam edeceğiz. Ekonomik projeksiyonlar bu ayki toplantılarında yayınlanacak. Haziran ayında yayınlanan projeksiyonlar “şahin Fed” olarak yorumlamamıza neden olduğu için bakalım yaz sürecini atlatan Fed, Eylül ayı projeksiyonlarında bir revizyona gidecek mi yoksa mevcudu koruyacak mı? Bunu görüyor olacağız. Farkındayım Fed’e dair net bir ifadem yok ama piyasada bu konuda karışık olduğu için kararsız seyirler izlemiyor muyuz?

EYLÜL AYI BORSA İÇİN DE ZOR OLACAK

BIST100 endeksinin yeni hikaye arayışı hala devam ediyor. Ağustos ayında yeniden 1460 puanlara doğru yükselişi, olumlu yorumları da beraberinde getirdi. Ancak bu yükselişin net bir nedeni yok. İkinci çeyrek bilanço döneminde, şirket karları beklentileri karşıladı, gelişmekte olan ülke kurlarında aşağı yönlü seyirler görüldü, TCMB’nin Ağustos-Eylül ayları için faiz indirimi beklentisi zayıfladı, ABD borsalarında yeni zirveler test edildi, işlem hacimlerinde sınırlı da olsa bir yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin şimdilik endeksi desteklediğini gördük. Ancak yeterli olmadığına da şahit olduk. Endeks hala 1460- 1470 bandının üzerinde zorlanıyor. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Kısa vadeli borsa yatırımcısı yeni pozisyonlanma için 1460-1470 üzerinde kalıcı bir seyir görmediği sürece temkinli yaklaşmaya devam etmeli. Orta ve uzun vadeli yatırımcı, şirketine güveniyor ve şirketini iyi tanıyorsa, güçlü bir şirkete yatırım yapmışsa o zaman korkmamalı. Kısa vadeli düşüşler bu şirketlerde daha az hissediliyor. Eylül ayı borsa için de zor olacak. Fed’in varlık alım konusundaki bir mesajı ne kadar sürpriz olmasa bile piyasalarda sert hareketleri beraberinde getireceği için Türkiye başta olmak üzere diğer gelişmekte olan ülkelerde de satışlara neden olabilir. Bu nedenle biraz kritik bir ay.

TCMB FAİZ KARARINDAN SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Ayrıca bu ay TCMB’nin faiz kararı, Fed toplantısından sonra olacak. Fed’i göreceği için şanslı. Fed dışında kendi hikayemize baktığımız zaman, piyasalar bu ayki TCMB faiz kararından da bir sürpriz beklemiyor. Fed yeni bir hikaye yaratır mı, pek sanmıyorum. Piyasa yeteri kadar olacak her türlü senaryoyu aslında fiyatladı. Sadece sıkılaşma adımının zamanlaması kaldı, o belli olduktan sonra bu sefer faiz artışı konusunda Fed’in ne zaman adım atacağı beklentilerini konuşmaya başlayacağız. Borsa için Eylül ayı Fed ayı olacaktır. Fed varlık alım konusunu ne kadar ertelerse, dışarıda ralliyi destekleyebileceği gibi BIST100 içinde 1500 puana doğru bir yükselme potansiyelini sağlayabilir. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman, Haziran ve Eylül ayları hep önemli gelişmeleri yaşadığımız aylar oldu. Dolayısıyla, bu ay piyasalardaki sert rüzgarlara karşı kendimizi korurken, salgının önüne geçmek adına da aşılarımızı olmayı ihmal etmiyoruz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir Eylül ayı dilerim…