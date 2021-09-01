Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu: “YENİ FABRİKAMIZLA KAPASİTEMİZİ YÜZDE 30 ARTIRACAĞIZ

Boya, kimya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerindeki iştirakleriyle öne çıkan ve 1956 yılından bu yana Türkiye’de ilklere öncülük eden Polisan Holding’in CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, 2021 ilk yarı dönem finansal sonuçlarını, yatırım planlamalarını ve sürdürülebilirlik politikalarındaki son durumu anlattı.

YENİ FABRİKA KAPASİTEYİ YÜZDE 30 ARTIRACAK

Hammadde sorunu, sert döviz kuru hareketleri ve pandeminin yarattığı olumsuzluklara rağmen krizlere dayanıklı olan Türk sanayisinin süreci yönetmede büyük bir kabiliyet gösterdiğine işaret eden Mehmet Hacıkamiloğlu, kimya konusunda tamamen dışa bağımlı iken 1964 yılında Türkiye’de ilk emülsiyon reçineleri ile formaldehit reçineleri üretimini Polisan Kimya’nın başlattığına işaret ederek, “Sunta, MDF, kontrplak, formika reçineleri, cam yünü ve taş yünü reçineleri, melamin, üre ve fenol bazlı formaldehit reçineleri konusunda Türkiye’nin en önemli üreticisiyiz, pazar payımız yüzde 40. Son derece önemli olan bu ürün grubuna yönelik yatırımlarımız devam ediyor. Mart 2021’de yeni reçine fabrikamızın temellerini attık ve yatırım Nisan 2022’de devreye alınacak. Bu gerçekleştiği zaman özellikle reçine grubunda 150 bin ton/yıl olan kapasitemiz yüzde 30 oranında artacak” dedi.

Yapı kimyasalları grubuna bakıldığında yine Polisan Kimya’nın öne çıktığını ve en büyük üç üreticiden biri durumunda bulunduğunu dile getiren Mehmet Hacıkamiloğlu, dizel araçlarda kullanılan “AdBlue”nun Türkiye’deki ilk üreticisinin de Polisan olduğunu ifade etti.

KİMYA ÜRÜNLERİNİN YÜZDE 16’SINI İHRAÇ EDİYOR

Yedisi TÜBİTAK-TEYDEB destekli olmak üzere bugün için devam eden 21 Ar-Ge projesi hakkında bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu şunları kaydetti: “Kimya’da Ar-Ge son derece önemlidir. Katma değeri yüksek, rekabetçi ürünlerinizin olması gerekir; bu da ancak Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile olur. Şu anda yeni fabrikamızda üretmeyi planladığımız ürünler üzerinde çalışılıyor. Biliyorsunuz binaların zor yanıcı ürünlerden olması gerekiyor. A1 Yangın sınıfında ‘hiç yanmaz’ özelliğe sahip olan taş yününde fenol reçineleri kullanılıyor, bu başlıktaki ürünlere özel önem gösteriyoruz.”

Yeni ürünlerin ciro içindeki payının her geçen gün arttığına da dikkat çeken Mehmet Hacıkamiloğlu, “Polisan Kimya gelirleri içinde yeni ürünün payı 2020 yılında yüzde 17,5’e çıktı. Buradaki hedefimiz yakın dönem için yüzde 20” dedi. Polisan Kimya’da yıl sonu ihracat hedefinin yüzde 16 olduğunu kaydetti.

LİMANDA YÜK KAPASİTESİ ARTACAK, AION İLE HER ŞEY AKILLI OLACAK

Avrupa’nın yedinci büyük liman bölgesi durumunda bulunan Kocaeli Körfez Bölgesi’nde 1971 yılından bu yana faaliyette bulunan liman işletme iştirakleri Poliport hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’de tamamen 3. partilere ait ürünlere, depolama ve elleçleme hizmeti veren, mal alım satımı yapmayan bağımsız dökme sıvı depolama terminali durumunda bulunan Poliport’un kapasitesini uzun vadeli bir yatırım ile, 271.000 m3’ten, 436.000 m3’e çıkarmayı planlıyoruz. 5 milyon ton olan kuru yük depolama kapasitemizi de demir-çelik sektörü ile otomobil sektörünü de kapsayacak şekilde çeşitlendirmek hedeflerimiz arasında. Ayrıca bölge için büyük bir ekonomik değer yaratan Poliport’ta iş süreçlerinde verimliliği arttırmak için büyük bir dijital dönüşüm başlattık. Terminal Otomasyon Sistemi AION ile limandaki gemi ve saha operasyonlarının planlamasından bilgi edinme, operasyon ve müşteri yönetimine kadar tüm süreçleri tek noktada topluyoruz ve süreçlerin hepsini dijital hale getiriyoruz. Yurt dışında limanlarda bu tarz sistemler kullanılıyor ama Türkiye’de çok yeni. Böyle bakıldığında bir heves ve motivasyon yaratabilirsek belki limanlardaki dijital değişim ve dönüşüm hızlanır.”