“Pandemide müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitemizi artırdık”

Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, 2020 yılını, hedefledikleri rakamlara ulaşarak, 780 milyon TL mertebesinde kapattıklarını ve 2021 yılında pandemi ve diğer bütün olumsuzluklara rağmen, yaklaşık yüzde 15 seviyelerinde bir büyüme hedefi öngördüklerini belirtti.

Alışan Lojistik olarak, özellikle pandemi ile birlikte, teknoloji ve lojistik 4.0 çalışmalarının önemini bir kez daha anladıklarına değinen Ayhan Özekin, “Öncelikle kurum içinde aldığımız tedbirler kapsamında uzaktan/evden çalışma modelini geçen yıl mart ayı itibari ile iş yapış şekillerimizi değiştirdik. Kesintisiz ancak korunmalı bir hizmeti sürdürdük, kamu ile olan işbirliklerimizi bu bağlamda artırdık. Bu esnada içeride çalışan memnuniyetini sağladık. Diğer yandan ise otomasyon ve akıllı teknolojilerimiz ile kriz zamanlarında dağıtım merkezleri ve depolarımızın çalışmaya devam etmelerini sağladık.

Tüm bunlar, krize rağmen verimlilik sağlamamıza ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitemizi artırmamıza neden oldu. Son dönemki dijital dönüşüm yolculuğumuzda ayrıca, veri tabanı ve uygulama servisleri geçişi, sunucu projesi, doküman yönetimi ve SharePoint güvenlik seviyesinin artırılmasından oluşan beş farklı geçiş rotasında Microsoft Azure ile çalışarak bulutun getirdiği maliyet, güvenlik ve inovasyon avantajlarından da yararlanmaya başladık” dedi.

Komple ve parsiyel taşımacılığına yönelik bir altyapılarının olduğuna dikkat çeken Ayhan Özekin, “Özellikle yurtiçi paketli ve uluslarası paketli taşıma anlamında hem parsiyel hem de komple çözümler üretebiliyoruz. Gidilen bölgenin lokasyonu, araçta bir arada taşınacak ürünün muhteviyatı ile sürücülerimizin özel ehliyet ve yetkinlikleri bu konudaki temel parametreler. Lojistik ağımız Balkanlar, Orta Avrupa, İran ve CIS ülkelerini kapsıyor. En büyük pay sahibi olan Orta Avrupa’ya Ro-Ro ve tren güzergâhlarıyla ulaşıyoruz” diye konuştu.

Pandemi ile birlikte özellikle e-ticarette mecburi değişikliklerin görüldüğünü ifade eden Ayhan Özekin, “Bu sebeple daha yaygın depoculuk ve mikro dağıtım faaliyetleri gündemimize geldi, gelmeye de devam edecek. Zira stok politikaları değişti, değişiyor. ‘Tam zamanında’ ürün politikası, karantina dönemi sonrasında yeniden tasarlanacak bir üretim politikası haline geldi. Artık kurumlar, belirsizliklere karşı envanterlerini yeniden ayarlayacak ve daha fazla stok tutma eğiliminde olacaklar. Biz de Alışan Lojistik olarak bu çerçevede yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ayhan Özekin, sözlerine şöyle devam etti: “Alışan Lojistik, bildiğiniz gibi, kurulduğu 1985 yılından bu yana başta uluslararası nakliye olmak üzere, depo ve antrepo hizmetleri, likit enerji taşımacılığı, entegre lojistik servis sağlayıcılığı gibi pek çok operasyon yürüten; sektörde ‘kontrat lojistiği’ diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleriyle, müşteri taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren ve ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan bir marka. Ancak, bizi farklı kılan, kurulduğumuz günden bu yana birçok sektörün yanı sıra ağırlıklı olarak hızlı tüketim malları (FMCG) ve kimya sektörlerine hizmet sunmaya devam etmemiz. Bu sebeple, kimya sektörünün en önemli başlıklarından biri olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusunda çok ciddi bir uzmanlığımız, altyapımız, halen sürmekte olan yatırımlarımız ve başarılı bir çalışma modelimiz bulunuyor. Başta SQAS ve ADR olmak üzere uluslararası standartlar ve yasal mevzuatlar düzeyinde süreçlerini yöneten şirketimiz, bu dönemde de, ancak bu dönemden bağımsız olarak, yatırımlarını bu temel üstüne planladı ve teknolojiye daha fazla eğildi; eğilmeye de devam ediyor.”