Lojistik dosyasında bu ay: Komple ve parsiyel taşımacılık

DOSYA: HARUN REŞİT TIĞLI

İşte lojistik dosyasında bu ayki haber ve makaleler:

ATİLLA YILDIZTEKİN - E-TİCARET VE KARGO DAĞITIMLARI

"Kargo şirketlerinin hızlı ve pahalı olmasına karşılık kutu ölçekleri küçüldükçe ambarların aktivitesi azaldı, kar marjları düştü ve yükler kargo şirketleri ile taşınmaya başlandı. Büyük ölçekli taşımalar için kargo şirketlerinin hepsi kendi lojistik şirketlerini kurarak hizmet çeşitlemesine gittiler."

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ - KOMPLE VE PARSİYEL TAŞIMACILIK

"Parsiyel taşıma geçmişte ambar adını verdiğimiz taşıma şirketleri tarafından yapılıyorken, artık lojistik şirketleri de komple taşımaya göre karlılığı yüksek olan parsiyel taşımaya ağırlık veriyor. Bölgelere de küçük depolar kuruyor."

DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLAÇTI ŞEN - COVID-19 PANDEMİSİNDE PARSİYEL YÜK TAŞIMACILIĞININ ARTAN ÖNEMİ

"Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ulaşım modlarıyla parsiyel yük taşımacılığı yapmak mümkün; ancak en yaygın ulaşım şekli karayolu parsiyel taşımacılığı. Lojistik firmalarının ekonomik fayda sağlamak amacıyla başvurduğu bu taşımacılık türü, Covid-19 pandemi sürecinde artan parça yük siparişleri ile daha çok ön plana çıktı."

“TÜM AVRUPA’YA TAŞIMACILIK YAPIYORUZ”

ÇOBANTUR BOLTAS Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Cumhur Erzurumluoğlu, “Komple ve parsiyel taşımalar ile tüm Avrupa ülkelerine taşımalar gerçekleştirebiliyoruz. Türk Alman lojistik ağı olmamızın ortaya çıkardığı en güçlü özelliklerimizden biri de bu.”

“AĞIRLIKLI OLARAK PARSİYEL TAŞIMACILIK HİZMETİ VERİYORUZ”

TTS Lojistik Grup Genel Müdürü Ferhan Demirel, “Ağırlıklı olarak parsiyel taşımacılıkta hizmet veriyoruz. Ancak 2021 yılında komple taşımalarımızda da belirgin bir artış var. Özellikle ithalatta ilaç, ilaç hammaddesi ve kimyasal taşımalarında oldukça uzmanız. İhracatta ise tekstil, ambalaj ve otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz” dedi.

“YÜZDE 100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İLE ÇALIŞIYORUZ”

VİP Transport İşletme Müdürü Vedat Tutu, “Yüzde 100 müşteri memnuniyeti ile çalıştığımızdan pandemi döneminde yüklerimizi zamanında teslim ettik. 2021 yılı 6. ay itibariyle 60 çekici ve 60 yarı römork yatırım kararı aldık ve siparişleri verdik. Bu şekilde hem filomuz gençleşmiş hem de yüzde yüzde 25 büyümüş olacak” dedi.

“PANDEMİDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ VE HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRDIK”

Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, “Otomasyon ve akıllı teknolojilerimiz ile kriz zamanlarında dağıtım merkezleri ve depolarımızın çalışmaya devam etmelerini sağladık. Tüm bunlar, krize rağmen verimlilik sağlamamıza ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitemizi artırmamıza neden oldu” dedi.

MERCEDES-BENZ TÜRK, 300 BİNİNCİ KAMYONUNU ÜRETTİ

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 300 bininci kamyonunu üretim bandından indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Mercedes-Benz’in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 300 bininci kamyonu, Transaktaş Global Lojistik’e teslim edilen, Mercedes-Benz çekici ailesinin en yeni üyelerinden Actros 1851 Plus oldu.

ARAS KARGO’YA İNSANA SAYGI ÖDÜLÜ

Aras Kargo, iş başvurularına en fazla dönüş yapan ve aday deneyimini önemseyen firma olması dolayısıyla ‘İnsana Saygı Ödülü’ne değer görüldü.

GKN KARGO, PANDEMİDE KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Kargo sektörü içerisinde en yüksek büyüme rakamlarına ulaşan GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Pandeminin yarattığı durumu iyi okuyarak, dijital alışverişin artacağını öngördük ve müşteri portföyümüzü bu yönde genişlettik. Lojistik sektörü kazandırmaya ve istihdam sağlamaya devam edecek” dedi.

GELİŞİM LOJİSTİK’İN TERCİHİ YİNE RENAULT TRUCKS T 480 ÇEKİCİ OLDU

AYBİR LOJİSTİK’İN TERCİHİ RENAULT TRUCKS

ANADOLU ISUZU’DAN MATADOR YOLDAŞ’A 15 ADET NPR MODEL KAMYON TESLİMATI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN 7,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

IVECO’DAN BULUNG LOJİSTİK’E 11 ADET S-WAY ÇEKİCİ TESLİMATI

RENAULT TRUCKS’TAN MERYILDIZ’A ÇEKİCİ TESLİMATI

YALÇINSOY LOJİSTİK, 16 ADET YENİ VOLVO FH 460 4X2 İLE FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

SCANIA PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE LEVENT CAN ÖZOKUTUCU ATANDI

Lojistik dosyası Eylül sayısında. PDF dosyasını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...