İstanbul Aydın Üniversitesi, Karabağ emanetlerinin yanında

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi ile Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV), II. Karabağ Savaşı’nda şehit ve gazi olan askerlerin çocuklarına eğitim bursuyla destek olacak.

İAÜ VE AKEV VERECEK

Mütevelli Heyeti’nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV, 27 Eylül-10 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen II. Karabağ Savaşı boyunca şehit ve gazi olan askerlerin çocuklarına eğitim bursu verecek.

“SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi: “II. Karabağ Savaşı’nda 26 yıllık hasreti dindiren kahramanlarımızın evlatları, tüm şehit ve gazilerimizin evlatları gibi Türkiye ve Azerbaycan halklarına birer emanettir. Bilindiği gibi Türkiye ve Azerbaycan halkları da ‘bir millet iki devlet’ prensibi gereği kardeşten de öte topluluklardır. Dolayısıyla Azerbaycan halkının emaneti bizim emanetimizdir. Onlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bu evlatlarımızın en iyi ve en çağdaş eğitimi alması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu nedenle bu kahramanlarımızın evlatları, İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV desteğiyle burslu eğitim alabilecekler.”

SON TARİH 15 EYLÜL

Burs almak isteyen öğrenciler, appform. aydin.edu.tr adresinden ya da azerbaijan@aydin.edu.tr e-posta adresi aracılığıyla bilgi alabilecekler. Bursla ilgili son başvuru tarihi ise 15 Eylül olarak belirlendi.

II. KARABAĞ SAVAŞI HAKKINDA

27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan ve Dağlık Karabağ güçlerinin saldırısıyla başlayan çatışmalar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin karşı saldırısıyla kısa sürede gelişmiş ve 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes sonrası Azerbaycan’ın zaferiyle sona ermişti. Bu anlaşmayla Karabağ’da 1994 yılından bu yana devam eden Ermeni işgali bitmişti.