İ-MAK REDÜKTÖR, CANIAS4.0 TEKNOLOJİLERİNİ SEÇTİ

1973 yılında kurulan İ-Mak Redüktör, makina sanayiinde, redüktör üretimde önemli rol oynayan firmalardan biri. Hem yurtiçi hem de yurtdışındaki faaliyetleri ile sektörünün önde gelen şirketlerinden olan İ-Mak Redüktör, iç pazardaki yerini sağlamlaştırırken bir yandan da yurtdışı operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor. İ-Mak Redüktör, bu hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmak için çalışmalara başladı. Bu yolculukta dijital dönüşümün gücüne inanan firma, iş süreçlerinde canias4.0 teknolojilerini kullanmaya karar verdi. İ-Mak Redüktör ve IAS arasında imzalanan yeni işbirliği, İ-Mak Redüktör’ün İstanbul Kurtköy’de bulunan merkezinde gerçekleştirilen kick off toplantısı ile duyuruldu.

IAS’NİN SEKTÖREL TECRÜBESİ İ-MAK’A REHBERLİK EDECEK

İ-Mak, yaklaşık 10 yıldır kendi geliştirdiği bir yazılım çözümü ve dışarıdan aldığı üçüncü parti yazılım destekleri ile iş süreçlerini yönetiyordu. Ancak firma yetkilileri, yaşanan entegrasyon sorunlarının artması, verilerin doğru işlenememesi ve hata paylarının artmasının ardından tam entegre çalışan bir kurumsal yazılım çözümü arayışına girdiklerini belirtiyorlar. İ-Mak Redüktör’ün kurumsal yazılım arayışı sürecinde danışmanlık hizmetleri ile destek veren DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi Genel Müdürü ve Kurumsal Gelişim Danışmanı Ahmet Nedim Erdemir, “İ-Mak Redüktör’ün tek bir yazılım üzerinden güncel tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, üretim otomasyonu araçlarına tam entegre çalışabilen ve gerekirse bize yeni çözümler üretebilecek, üretim verimliliği konusunda tecrübeli, bize rehber olabilecek bir yazılıma ihtiyacımız vardı. IAS, ERP sektörünün en önde gelen firmalarından biri. İhtiyaçlarımızın tamamını masaya koyduğumuzda, hepsine birden cevap verebilecek, bizim istediğimiz ölçekte çok fazla yazılım seçeneği yok. canias4.0 o seçenekler içinde en öne çıkanlardan biri oldu. canias4.0’ı herhangi bir referans aracılığı ile değil, sektördeki bilinirliği ve sunduğu avantajlar nedeni ile tercih ettik” dedi.

CANIAS4.0’IN BÜTÜNSEL ÇÖZÜMLERİ İ-MAK’A AVANTAJ SAĞLAYACAK

İ-Mak Redüktör Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir ise görüşlerini şu şekilde aktardı: “IAS’nin canias4.0 teknolojileri çatısında sunduğu caniasERP, standart yazılımında bizim tüm beklentilerimizi karşılayacak kapasiteye sahip. İncelediğimiz diğer yazılımlara göre knowhow’ı çok daha yüksek ve bizim süreçlerimizi disipline etme konusunda ciddi bir katkı sağlayabilecek kapasitede. Ayrıca IAS’nin globalde de önemli bir yere sahip olması ve yazılımın Türkiye’de üretilmesi, kendi yazılım geliştirme platformu TROIA’ya sahip olması, geniş bir müşteri portföyüne sahip oluşu, sunduğu çözümlerin fonksiyonel olarak çeşitli olması gibi pek çok neden bizi canias4.0 teknolojileri ile çalışmaya ikna etti. Bugün ya da yarın, ihtiyaç duyacağımız pek çok fonksiyon canias4.0’da mevcut. Bu da ilerleyen dönemlerde bize büyük bir avantaj sağlayacak diye düşünüyoruz. IAS ile anlaştıktan sonra önümüze çok net bir iş takvimi koydular, projenin tüm adımları net bir şekilde belirlenmişti. Bu bizim için çok önemli. Umarız, her şey planladığımız gibi ilerler, IAS ile uzun ömürlü bir işbirliği yaptığımıza ve başarılı olacağımıza inanıyoruz.”