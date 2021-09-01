Halkbank, Yılın En İyi Bankası

Tüm dünyadan finans ve bankacılık sektöründe pek çok farklı kurumun yarıştığı International Business Awards’ta Halkbank, büyük bir başarıya imza atarak; ülkemize 7 altın, 12 gümüş ve 1 bronz ödül kazandırdı. Stevie Awards tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen International Business Awards, “İş Dünyasının Oscarları” olarak kabul ediliyor.

ALTIN ÖDÜLLER

Halkbank, ‘En İyi Banka (Company of the Year)’ kategorilerinde finansal hizmetler ve bankacılık alanlarında altın ödüle layık görülerek, global düzeyde ‘Yılın En İyi Bankası’ seçildi. Halkbank, dijitalleştirdiği hizmet çözümleriyle ‘Yılın İnovasyonu’ kategorisinde de altın ödül kazanırken, KOBİ Gelişim platformuyla da ‘Finans Sektöründe En İyi İçerik’ kategorisinde altın ödüle layık görüldü. “Önce Halk, Sonra Bankayız” iletişimi de kurumsal iletişim alanında yine altın ödülle taçlandırıldı.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEĞİ ULUSLARARASI ÖDÜLE DÖNÜŞTÜ

Halkbank’ın kadın girişimcilere destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları ise iki altın ödüle birden layık görülerek Türkiye’nin gururu oldu. Bu alanda özellikle bir kamu bankası olarak Halkbank’ın iki büyük ödülü birden kazanması ve Türkiye’nin isminin ‘kadın destekleri’ ile birlikte uluslararası arenada anılması, önemli bir başarı olarak öne çıktı. Halkbank, konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı: ”Yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüşen desteklerin ödüllerle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Bu ödüllerin alınmasında katkısı bulunan başta müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız olmak üzere, tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Ödüllerin sağladığı motivasyonla Türkiye’nin kalkınması yolunda yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”