FUAR KATILIMI BİRLİK VE DİRLİK TEMSİLİDİR

Alışverişin başladığı ilk dönemlerden bu yana insan sergi ve fuarlara ihtiyaç duymuş. Haklı elbette, eldeki malı, ihtiyaç fazlasını pazarlayacak, yerine başka bir ürün alacak. Önce değiş-tokuş, sonra para ile devam eden sergi ve pazarlar bugün ulusal ve uluslararası modern fuarlara dönüştü. Evet, pandemi fuar sektörünü derinden vurdu ama bundan sonrasında fuarlar devam etmeli. Alıcı ve satıcının bir araya gelmesinden öte pandemi sonrası; “Yıkılmadım, ayaktayım”, “Geleceğe umutla bakıyorum”, “Pandemiyi yönetebildim”, “Bana güvenebilirsin”, “Ben dayanıklı, dik duruşlu bir firmayım” demek için, biraz gövde gösterisi, biraz varlık kanıtı, ulusal ve uluslararası çokça “güven” vermek için fuarlar önemli. İnsanlar hala yüz yüze iletişimi önemsiyor. Bu duygu devam ettikçe fuarlar da devam edecek.

Fuar sadece bir ürün tanımak değil, farklı bir ülke, bölgeyi görmek, bir kültürü yakından tanımak, seyahat etmek, yenilenmek, beyni beslemek açısından da önemli. Ve diğer sizin sayabileceğiniz faydalar. Türk iş dünyasının farklı hacimdeki firmaları ihracatı artırmak istiyorsa yurtdışı ve uluslararası katılımlı yurtdışı fuarları önemsemeli. Firmalarımız pandemi tozunu üstlerinden atıp yeniden fuar tanıtımına yönlenmeli. Malum insanlar sıkıldı ve yüz yüze iletişimi, seyahati özledi. Sanal fuarlar zorunluluk dönemlerinde ihtiyacı giderse de yüz yüze fuarların yerini tutmadı. İhtiyaç halinde yine kullanılacak elbette. Yıllardır “fuar iletişimi” dersi veren bir kurumsal iletişim akademisyeni ve uzmanı olarak fuarları bir tanıtım aracı olarak çok önemsemekteyim.

Fuara katılan firmaların fuardan en yüksek faydayı elde etmeleri konusunda eksiklikler olsa da fuarlar hala önemli ve ülkemizdeki fuar şirketleri de oldukça başarılı. Fuar sektörünün devamlılığı, katılımcı firmaların tanıtımını artırması açısından kazan-kazan zamanı. Bütçelerde farklı fuarlara mutlaka pay ayrılmalı. Fuarlar tanıtım konusunda hala önemli. Pandemi önlemleri ile de gayet başarılı olacaktır. Firma web sayfalarınız, sosyal medya hesaplarınız da elbette tanıtımınıza önemli katkıda bulunuyor ama firma adınızı bilirler ise web sayfanıza bakarlar. Ayrıca her firmanın web sayfası var ama her firma fuarda değil. Fuar organizasyonuna katılmak “odaklı” tanıtım ve pazarlamadır. Diğer firmalardan bir veya birkaç “tık” üstteyim demektir. Yani algı açısından bakarsak kurumsal tanıtımda fuar son derece önemlidir. Canlılık, enerji, hareket ve berekettir. Çarpan etkisi çoktur. Firmalar fuarlarda birlik ve dirliklerini temsil ederler. Yoksa siz hala fuar katılımı konusunda tereddüt mü ediyorsunuz? Oysa kurumsal tanıtımda fuar olmazsa, olmaz. Sözün özü; Fuar, kurumsal iletişim açısından görünenden fazlasıdır.