EKOVİTRİN, DOPDOLU EYLÜL SAYISIYLA BAYİLERDE!

Ekovitrin, Eylül sayısında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’yu kapak manşetine taşıdı. Cemal Kalyoncu, “19 Ağustos 2020’de faaliyete geçen ve dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 yıl içinde 1 milyon panel üretimi gerçekleştirdi” dedi.

Eylül sayısında lojistik dosya konusu olarak ‘Komple ve Parsiyel Taşımacılık’ı sayfalarına taşıyan Ekovitrin, Eylül sayısında da lojistik sektörünün nabzını tuttu.

Başbakanlık Eski Müsteşar Yardımcısı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Ekovitrin için kaleme aldığı ‘Afganistan’da Savaş Yeni Başlıyor’ başlıklı analizinde Afganistan’da yaşanan gelişmelerin perde arkasını anlattı. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de Ekovitrin’in Eylül sayısında küresel iklim değişikliğini masaya yatırdı.

Ekovitrin, tüm bayilerde, D&R mağazalarında, Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi platformları ile Dünya Store’da online satışa sunuldu.