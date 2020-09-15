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YENİ DÜNYA DÜZENSİZLİĞİ: “VUCA”

Mikayil Baydaroğlu, Ekovitrin Eylül sayısında bu ay VUCA terimini konu alıyor.

Eylül 2020 15.09.2020, 16:25 15.09.2020, 16:29
2003
YENİ DÜNYA DÜZENSİZLİĞİ: “VUCA”

Dünya çok yüksek bir hızla, sürekli değişiyor. Bir yanda devrimsel dijital dönüşümler, dijital bozulma (İngilizce “disruption”) sonucu oluşan yenilikçi iş modelleri, diğer yanda dur durak bilmeyen küreselleşme, artan sosyal medya kullanımı ve çalışanların değişen değer sistemi. 

VUCA terimi, 1990’larda ABD ordusu tarafından icat edilen bir ifade. Soğuk Savaş sonrası meydana gelen değişiklikleri ve “modern savaşı” tanımlamak için, ABD ordusu askeri okulları literatüründe sıkça kullanıldı. Sovyetler Birliği çöküşünden sonra Amerikan ordusunun birdenbire mücadele içinde olması gereken kesin ve yek bir düşmandan ziyade, asimetrik tehditler ortaya çıktı.

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