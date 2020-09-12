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'YENİ DÜNYA DÜZENİNE ADAPTASYON İÇİN ÜRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART'

Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli bir kuruluş olan CLPA’nın Türkiye Müdürü Tolga Bizel, geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle sanayicilerin üretim süreçlerinde bu haberleşme sistemlerini kurarak akıllı fabrikalara dönüşmeleri ve tüketicilerin hızla değişen kişiselleştirilmiş üretim taleplerine cevap verebilecek şekilde stratejilerini oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Eylül 2020 12.09.2020, 12:26 12.09.2020, 13:04
2005
'YENİ DÜNYA DÜZENİNE ADAPTASYON İÇİN ÜRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART'

#CLPA #Tolga Bizel
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