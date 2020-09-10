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TÜRKLER DÜNYAYI İNŞA EDİYOR
Türkiye, küresel pazarda başlayan daralmaya rağmen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer alarak dünya liginde Çin’in ardından ikinciliğini korudu.
Eylül 2020 10.09.2020, 17:09
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|4. Altay
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|6. Ankara Keçiörengücü
|0
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|7. Balıkesirspor
|0
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|8. Bandırmaspor
|0
|0
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|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
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|0
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|14. Osmanlıspor
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|15. Samsunspor
|0
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|16. Tuzlaspor
|0
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|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
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|2. Aston Villa
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|3. Brighton
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|4. Burnley
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|5. Chelsea
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|6. Crystal Palace
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|7. Everton
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|8. Fulham
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|11. Liverpool
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|18. West Bromwich
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
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|2. Atletico Madrid
|0
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|3. Barcelona
|0
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|4. Celta de Vigo
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|5. Cádiz
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|6. Deportivo Alaves
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|12. Levante
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|13. Osasuna
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|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
|0
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|16. Real Sociedad
|0
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|17. Real Valladolid
|0
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|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
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|20. Villarreal
|0
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