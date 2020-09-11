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TURKCELL VE SAP TÜRKİYE’DEN ŞİRKETLERİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAK İŞBİRLİĞİ
SAP ile işbirliğine giden Turkcell, şirketlerin üretim, tedarik süreçlerini akıllandıracak ve daha verimli hale getirecek. İş ortaklığı kapsamında Turkcell’in IoT çözümleri ile SAP iş uygulamaları entegre çalışmaya başlayarak şirketlerin akıllı üretim süreçlerini uçtan uca yönetmesi sağlanacak.
Eylül 2020 11.09.2020, 11:14
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