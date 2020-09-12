banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
“Asla diz çökmeyeceğim”
“Asla diz çökmeyeceğim”
Sörloth bilmecesi
Sörloth bilmecesi

'TÜRK HALKI İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ'

Dünyada 34 ülkede toplam 142 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren ve yaklaşık bir asırlık dünya markası olan Mitsubishi Electric, her çağın gereksinimlerine uygun yeni teknolojiler geliştirerek büyümesine hızla devam ediyor. Mitsubishi Electric, tüm dünyada sahip olduğu ileri teknolojiyle dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerine devam ediyor. Ekovitrin olarak Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu ile verdikleri hizmetler ve hedefleriyle ilgili konuştuk.

Eylül 2020 12.09.2020, 12:55 12.09.2020, 13:05
2008
'TÜRK HALKI İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ'

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Eylül 2020
İmsak 05:08
Güneş 06:35
Öğle 13:05
İkindi 16:38
Akşam 19:26
Yatsı 20:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Beşiktaş 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Karagümrük 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
21. Çaykur Rizespor 1 0
Takımlar O P
1. Altınordu 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Osmanlıspor 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Bandırmaspor 0 0
10. Boluspor 0 0
11. Bursaspor 0 0
12. Eskişehirspor 0 0
13. Giresunspor 0 0
14. Samsunspor 0 0
15. Tuzlaspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0