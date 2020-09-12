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'TÜRK HALKI İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ'
Dünyada 34 ülkede toplam 142 bini aşkın çalışanıyla hizmet veren ve yaklaşık bir asırlık dünya markası olan Mitsubishi Electric, her çağın gereksinimlerine uygun yeni teknolojiler geliştirerek büyümesine hızla devam ediyor. Mitsubishi Electric, tüm dünyada sahip olduğu ileri teknolojiyle dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak için hizmetlerine devam ediyor. Ekovitrin olarak Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu ile verdikleri hizmetler ve hedefleriyle ilgili konuştuk.
Eylül 2020 12.09.2020, 12:55 12.09.2020, 13:05
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Namaz Vakti 12 Eylül 2020
|İmsak
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|Yatsı
|20:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|1
|3
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Karagümrük
|0
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|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|21. Çaykur Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Adanaspor
|0
|0
|4. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|5. Altay
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Samsunspor
|0
|0
|15. Tuzlaspor
|0
|0
|16. Ümraniye
|0
|0
|17. İstanbulspor
|0
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0