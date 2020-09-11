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'SALGIN SÜRECİ OKUL FOBİSİNİ ARTIRABİLİR'

İAÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Duygu Dinçer, “Özellikle okula yeni başlamış ve başlangıcında okul fobisi yaşamış olan çocukların böylesine uzun bir aradan sonra tekrar aynı durumu yaşaması olası olabilir. Dolayısıyla okullar açıldığında okul fobisi vakalarında artış olması muhtemel” dedi.

Eylül 2020 11.09.2020, 11:11
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'SALGIN SÜRECİ OKUL FOBİSİNİ ARTIRABİLİR'

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