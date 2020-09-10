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Lojistik dosyasında bu ay: KOMPLE VE PARSİYEL TAŞIMACILIK

Komple taşımacılıkta, bir firma ya da kişiye ait yükün tek başına tek bir araç ile nakliyesi yapılırken, parsiyel taşımacılıkta birden fazla firma ya da kişiye ait olan yük tek bir araç ile taşınıyor. Yani eğer taşınması gereken yük oldukça fazlaysa komple taşımacılık, yük miktarı daha azsa parsiyel taşımacılık daha fazla tercih ediliyor. Lojistik dosyamızın bu ayki konusunu ‘Komple ve Parsiyel Taşımacılık’ oluşturuyor. Bu konularda uzman görüşlerine ve firmaların verdikleri hizmetlere yer verdik.

Eylül 2020 10.09.2020, 16:40
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Lojistik dosyasında bu ay: KOMPLE VE PARSİYEL TAŞIMACILIK

DOSYA: Harun Reşit TIĞLI

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