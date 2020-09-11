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KONUT SATIŞ DEĞERİ EN FAZLA ARTAN İLLER ANTALYA, ŞANLIURFA VE GAZİANTEP
Pandemi sürecinin yeni normal hayata geçmesinin ardından konut satışları arttı, gayrimenkul sektörü eski canlı günlerine geri döndü. Temmuz ayında rekor seviyede konut satışı gerçekleşti ve Türkiye genelinde konut satış fi yatları yüzde 19,5 arttı. Nüfusun en yoğun olduğu ve konut değer artışının en yüksek olduğu iller ise Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu. Adana, Konya ve İzmir’deki artış da dikkat çekiyor.
Eylül 2020 11.09.2020, 13:36
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|9. Bandırmaspor
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|12. Eskişehirspor
|0
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|13. Giresunspor
|0
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|15. Samsunspor
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|18. İstanbulspor
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|15. Sheffield United
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|17. Tottenham
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|18. West Bromwich
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|1. Athletic Bilbao
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|2. Atletico Madrid
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|5. Cádiz
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|6. Deportivo Alaves
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